“Maestras del alma”: una exposición sobre el sentido de existir

Dicen que la juventud es un estado de ánimo. Y a María José Rodriguez Larraín le pasó algo que a muchos jóvenes les suele pasar: no encontrarle sentido a la vida. Acababa de terminar la carrera de Administración de Empresas, pero sentía que había elegido el camino equivocado. Nada de lo que hacía respondía sus dudas sobre la alegría, la razón o la muerte.

Entonces decidió tomarse un respiro y viajar. En su periplo, recorrió Indonesia, Camboya, Laos y Tailandia. Durante ese viaje, sintió la necesidad de retratar a las personas, los paisajes y las situaciones que había conocido y experimentado. Sus conocimientos de pintura eran esenciales, pero sus ganas de volcar esos sucesos sobre un lienzo eran enormes.

“Yo no decidí dedicarme al arte. El arte fue el que me escogió a mí. Mi búsqueda interna me llevó naturalmente a él. Ser artista no es una opción, es un llamado”, cuenta María José, quien ha tenido una formación principalmente autodidacta. Muchas veces, la vida misma se encarga de reencauzar nuestro destino.

Camino espiritual



Han pasado poco más de cinco años de aquella etapa de incertidumbre y María José está a punto de presentar su segunda muestra individual. Se titula “Maestras del alma”, conformada por quince cuadros en los que representa a esas maestras que han contribuido a forjar su visión del mundo.



“Llamo a mis pinturas mis maestras porque eso es lo que son. Ellas son las que me enseñan. Llegan a través de mí y así ellas me esculpen, me dan forma. Hace más de un año las estoy recibiendo. Y por eso es que nace esta exposición, porque siento que algo nuevo ha nacido y quiere ser mostrado”, explica.

¿Cuál ha sido su mayor fuente de aprendizaje? “El dolor”, comenta la artista. “Sentirlo tan profundamente ha hecho posible tolerar mi humanidad y conectar con la fuente de amor de la cual todos provenimos”, añade.

María José nos invita a conocer la obra que ha creado a partir de esos sentimientos. Se inaugura el 22 de noviembre en la galería Índigo. Luego, desde su taller de Barranco, seguirá por la ruta del arte, dando vida a los temas que la inquietan, a través de sus pinturas.

Información adicional

Para conocer más sobre el trabajo de María José Rodríguez Larraín, pueden seguirla en Facebook e Instagram.