Magdyel Ugaz: la niña de Comas que alcanzó su sueño a pesar de los obstáculos | VIDEO

Por: Jannina Bejarano



Era conocida en su colegio como “la reina de los poemas” cuando cursaba el cuarto grado de primaria. Desde entonces ya sentía que existía en ella una voz más grande que quería salir. A los trece años de edad vivía junto a su familia en el distrito de Comas y les rogaba a sus padres que la ayudaran a estudiar actuación, pero la complicada situación económica de su familia, no lo permitía.

Sin embargo, ese no fue un obstáculo para Magdyel Olibama Ugaz del Castillo, así que se las ingenió para conocer al Director del TUNI (teatro de la Universidad de Ingeniería) Reynaldo Arenas. “Mi mamá y yo nos quedamos en la puerta esperándolo hasta que finalmente llegó y le dije que quería actuar” cuenta emocionada en el programa #Dilo con Jannina Bejarano. Pero Arenas le explicó que ese taller era para mayores de edad y para estudiantes de la universidad. “Yo también he dejado entrar actores de otros lugares, pero son actores grandes ¡Tú eres muy chiquita!” Sin embargo, la adolescente, muy segura de lo que quería insistió. “¡Por favor! Yo puedo cargarle las cosas a la gente, lo que ustedes quieran yo lo hago. Yo solamente quiero estar aquí” Fue así que conmovido, el Director decidió romper las reglas sin imaginar que años más tarde, esa entusiasta adolescente de trece años se convertiría en una de las actrices más reconocidas del Perú.

Los inicios en la actuación de Magdyel Ugaz.

Mil Oficios: la gran oportunidad que casi deja pasar y una solicitud inesperada

Tres años después, apareció la gran oportunidad para Magdyel cuando en la puerta del Teatro de los Tuquitos de la Universidad Católica (donde entonces estudiaba) encontró una hoja en la que convocaban actrices para un Casting en la esquina de la televisión (canal 5) Paradójicamente no le tomó importancia, pues tenía la idea de que la televisión no era para ella. A los pocos días nuevamente realizaron el llamado resaltando que necesitaban chicas que parezcan de barrio. Tras la presión de sus compañeros, con muchas dudas y pocas expectativas, se presentó: “Después del primer casting me llamaron a mi casa para que vaya nuevamente, pero me pidieron que vaya con ropa de señorita. Yo era toda hippie, me vestía con pantalones acampanados, mi polo de batik, me peinaba con trenzas y así fui al primero” cuenta Magdyel entre risas recordando además todo lo que tuvo que hacer para cumplir con dicha solicitud y cómo fue que Efraín Aguilar la eligió para ser “Mariana” en la exitosa y recordada serie “Mil Oficios”.



El casting con Efraín Aguilar para Mil Oficios. (Video: El Comercio)

Un sueño cumplido acompañado de una gran tristeza

Trascurría el año 2001 cuando Magdyel comenzaba a conocer el fascinante mundo de la televisión. Rodeada de cámaras que capturaban su talento, luces que iluminaban escenas que compartía con reconocidos actores a los que ella había visto desde muy niña y a quienes admiraba. Mil Oficios era la teleserie peruana protagonizada por el genial Adolfo Chuiman quien interpretaba a Renato Reyes, un hombre que tras perder su trabajo se vio obligado a convertirse en "El Rey del Recurseo" para poder mantener a su familia. La reconocida actriz, Aurora Aranda, encarnaba a Carmen Palacios, novia de Renato y mamá de Mariana Roca Palacios, el papel con el que Magdyel se hacía conocida. Pero algo sucedía con la verdadera madre de Magdyel fuera de las grabaciones. “Cuando tenía dieciséis años mi mamá viaja a Estados Unidos para ayudarnos a tener un mejor futuro. Mi mamá ha sido empleada, lavaba ropa, cocinaba para personas. Mi mamá ha sido una ´mil oficios´. Pero con esos ingresos no podíamos sopesar todos los gastos de la casa. Y cuando se da la oportunidad mi mamá toma la oportunidad” La actriz recuerda con tristeza que fue una situación muy fuerte porque tuvo que atravesar un nuevo comenzar sin aquella mujer que le dio la vida. Además, detalla en la entrevista cuáles fueron los momentos más duros que vivió durante esos ocho años lejos de su madre, como el atentar contra su cuerpo para bajar de peso por el terror de quedarse sin su trabajo en la televisión.



La actriz próxima a cumplir los treinta y cinco años de edad confiesa también cuál fue el preciso momento en el que realmente tomó conciencia de los varios kilos extras que había ganado con ´La Teresita´ en ´Al fondo hay sitio´, y qué hizo para bajar de peso. Habla sobre cómo le afectó la avalancha de comentarios negativos al ser elegida para interpretar a ´Colorina´. Y reafirmando su increíble talento Magdyel también se animó a realizar un divertido Casting en Vivo para #DILO con Jannina Bejarano.

Mira el programa completo de #DILO con Jannina Bejarano para El Comercio: