Apenas dos semanas después de su matrimonio de ensueño, Marc Anthony y Nadia Ferreira celebraron San Valentín anunciando que están en la dulce espera. Este sería el primer hijo de la pareja, pero no del cantante, quien ya trajo al mundo varios hijos incluso antes de que Nadia naciera.

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?

Antes de Nadia Ferreira y Jennifer Lopez, Marc ya había conquistado muchos corazones que terminaron en un romance, dos matrimonios y 6 hijos en total.

Arianna y Chase

El primero se remonta al año 1993, donde empezó a salir con Debbie Rosado , una agente de policía. Al siguiente año, nació Arianna, la primogénita de Marc. El romance con Debbie no duró mucho, pero Arianna mantuvo una buena relación con su padre. Aunque ella lleva una vida alejada de las cámaras, no dudó en demostrar en redes que siempre se llevó bien con las parejas de su padre, aunque esta vez no asistió al matrimonio.

Además de Arianna, Marc también se convirtió en padre de Alex (a quien llama como Chase), el hijo de Debbie al que no dudó en darle su apellido y hacer parte de su familia. Chase siempre mantuvo una buena relación con su padre e incluso estuvo presente y fue parte de la ceremonia en la boda con Nadia Ferreira; aunque prefiere mantenerse alejado del ojo mediático.

Una de las pocas veces en que Arianna aparece frente a las cámaras junto a Marc. (Foto: IG @famila.muniz)

Cristian y Ryan

En el año 2000, Marc Anthony se casó con Dayanara Torres , Miss Universo 1993, en Las Vegas. Al siguiente año, tuvieron a Cristian, quien también prefirió alejarse de la mirada pública y se dedicó a culminar sus estudios en Estados Unidos.

Dos años después del nacimiento del primogénito del matrimonio, nació Ryan, quien heredó la sangre musical de su padre ya que expresó en reiteradas ocasiones que desea seguir sus pasos.

Cabe mencionar que ambos hijos también asistieron al matrimonio de su padre con Nadia Ferreira.

Marc junto a Alex (Chase), Cristian y Ryan. (Foto: IG @familia.muniz)

Emme y Maximilian

Justo el mismo año en que nació el segundo hijo de Marc y Dayanara, su relación acabó. Al año (2004), el cantante estadounidense decidió casarse de nuevo, esta vez, con la espectacular Jennifer Lopez .

Fruto del amor que duró 7 años, nacieron los gemelos Emme Maribel y Maximilian David en el 2008 con 14 minutos de diferencia. La mayor heredó el gusto de sus padres por la música, incluso hizo su debut mundial como cantante al lado de su madre en el Super Bowl del 2020. El menor no comparte la misma afición, pero sí en términos de arte, ya que prefiere lo audiovisual.

Ambos adolescentes fueron invitados a la boda de su padre con Nadia, pero no asistieron. En cambio, pasaron el día junto a su madre y Ben Affleck en un cine en California.

Los gemelos Emme y Maximilian junto a su padre. (Foto: IG @familia.muniz)

El primer hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira

La pareja de recién casados celebró San Valentín anunciando en redes la espera de su primer hijo juntos, quien se convertiría en el séptimo hijo del cantante. A través de una publicación en Instagram, compartieron una tierna fotografía que muestra el embarazo de Nadia (ligeramente avanzado). “El mejor regalo de San Valentín!!! Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas”, expresaron.