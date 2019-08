Maria Grazia Gamarra y el rol más importante de su vida: ser mamá

A Maria Grazia Gamarra le sucedió algo que le pasa a la mayoría de embarazadas: todo el mundo le decía lo maravilloso que sería recibir en brazos a su hija recién nacida. Pero la actriz confiesa que los hechos no fueron tan mágicos como se los adelantaron. Dicha experiencia fue el primer paso para entender que la maternidad tiene matices diferentes en cada mujer y, aunque es primeriza, ya tiene clarísimo su estilo de crianza. La nueva invitada de #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio, compartió detalles exclusivos de su nuevo rol de madre. Desde la calidez de su hogar nos contó cómo ha cambiado su vida el nacimiento de Eva.

¿Cómo recuerdas el mágico momento en que tuviste por primera vez a Eva entre tus manos?

- “A mí me pasó todo lo contrario a mágico”



Redes sociales y críticas que fastidian

En sus ocho meses de vida la pequeña Eva le ha traído las experiencias más lindas que vivió hasta hoy. Cuenta que desde que la llevaba en el vientre ansiaba aprender con cada experiencia y así lo viene haciendo.



Entre sus responsabilidades laborales también se da tiempo para atender a sus seguidores, compartiendo su felicidad por las redes sociales y, aunque sus fans celebran el momento por el que está pasando, también le han llovido las críticas. Algunos internautas han logrado incomodarla al juzgar irrespetuosamente las decisiones que toma como mamá. “Yo elimino [los comentarios] nomás”, sentencia.

Reconoce que su ueva experienca ha cambiado mucho en su vida. “Ya no disfruto mis salidas como antes”, declara la actriz de cine, teatro y televisión. Pero también ha cambiado su forma de sentirse ante el peligro por la inseguridad en la calle. Aunque intenta no saturarse de malos pensamientos, le resulta inevitable no tomar minuciosas precauciones antes de salir con su princesa.

Heinz Gildemeister: su otro gran amor

En junio pasado, la actriz contrajo matrimonio con el padre de su bebé, el tenista Heinz Gildemeister. “Fue perfecto, algo sencillo y muy lindo con la gente más cercana. Nos casamos por civil y con Eva que dijo un par de cositas”. La bella pareja planea casarse pronto por religioso en el país de Chile donde reside la familia de Gildemeister.



Maria Grazia describe a su esposo como un muy buen papá, aunque explica que “a los hombres les cuesta más porque cuando son bebés no le dan mucha pelota”, confiesa que a veces Heinz quiere hacerla dormir y Eva suele reclamar a su madre, pero lo comprende y siente que el nacimiento de su bebé los ha unido mucho más.

Por otro lado, revela que es una verdadera suerte la ayuda que recibe de su propia madre. “La llamo treinta veces al día para preguntarle todo”, cuenta la ex integrante del programa América Kids. Su relación ha tomado un tinte diferente y le hace muy feliz ver el vínculo entre nieta y abuela. Y es que la señora Carolina ha tenido tres hijos, de los cuales Maria Grazia es la menor y la única mujer.

Mira aquí la entrevista completa de Maria Grazia Gamarra en #DILO con Jannina Bejarano