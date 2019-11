A diferencia de artistas que suenan en medios por sus rupturas amorosas y sus nuevos amoríos, Maricarmen Marín opta por mantener su vida sentimental dentro de su hogar. Sin embargo, querer saber cómo va la felicidad de la dulce cantante es inevitable. De esta manera, en #Dilo, la actriz y cantante le confesó a Jannina Bejarano por qué su noviazgo con Sebastián Martins va viento en popa y si sus planes a futuro contemplan la paternidad.

Con cinco años juntos, Maricarmen Marín vive plenamente su amor junto al productor de Rayo en la botella, Sebastian. En este tiempo han constituido una hermosa relación que se proyecta a estar junta por muchos años más. “Tenemos varias metas como familia, porque yo siento que Sebatián y yo somos una familia”, fue la emotiva revelación que hizo, dejando notar que, aunque su regla es mantener oculta su vida privada, la alegría la desborda.

La clave de su romántica unión responde a un equilibrio en la pareja. Una mujer decidida y trabajadora como lo es la ‘dulce princesita’ ha encontrado en su pareja el confort de ser ella misma. “Ha sido importante el hecho de yo poder estar concentrada en mi trabajo, que se respete mis momentos de creatividad y yo también respetar y admirar lo que él hace”, afirma.

Maricarmen lo cuenta todo sobre su relación de amor.

La valiosa salvedad que hace la talentosa artista trata de llamar la atención sobre lo que ella denomina una mala costumbre. La idea de que las parejas deben entregarse su tiempo por completo, sin dar lugar al desarrollo individual de cada uno, no va con ella. “Nos hemos malacostumbrado a que las relaciones tiene que tener un prototipo porque si no, no me quiere, porque si no presta interés en esto es porque me está dejando de querer”, explica.

Respecto a los ansiados proyectos que tiene junto a Martins, Maricarmen dejó entrever que tal vez le abra las puertas a la maternidad. “Estoy intentando planificar mi vida, mis vacaciones y mis tiempos”, agregó. Y es que en medio de los múltiples proyectos que la empujan al éxito -explicó en #Dilo- convertirse en madre es un paso que le genera cierta preocupación.

Además de sorprender con su interpretación de su reciente éxito ‘La Copita’ en el set de #Dilo, hizo su mejor esfuerzo para ganar el juego de estreno en el programa: Dilo en cinco. Las veloces respuestas que brindó permitieron al público conocer qué prefiere y qué le desagrada.

Mira el programa completo de #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio.

