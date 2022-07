Nacemos, crecemos y de pronto, ya somos adultos. El hecho de llegar a esta etapa en la que muchas veces la sociedad nos exige tener la vida resuelta puede resultar aterrador. El trabajo, el matrimonio, la estabilidad económica y la paz interna son temas que constantemente rondan por nuestra mente como adultos. Probablemente, uno de los temas que más preocupa (y hasta puede llegar a afectar la salud mental) sea el compromiso. Y la pregunta aquí es ¿Por qué? ¿por qué se presenta ese rechazo? ¿por qué dudamos tanto acerca de algo que nos debería traer felicidad? En esta nota, junto a una psicóloga tratamos de entender mejor los temores de la vida adulta.

Por más que queramos ignorar lo que implica vivir la adultez, el mundo se encarga constantemente de recordarnos qué es lo que deberíamos estar logrando cuando cumplimos cierta edad. Sin duda, el tema del matrimonio sale a la luz en cada ocasión posible y ante ello podemos sentir ansiedad o preocupación. Siempre debemos recordar que las relaciones de pareja van a su propio tiempo y ritmo. Tratar de complacer a terceras personas por simple presión social o anhelos injustificados solo traerá complicaciones para tu relación. De acuerdo a Mónica Rocio Del Aguila, psicóloga y docente universitaria, uno debe trabajar diariamente en la relación con su pareja y no dejar que la monotonía de la rutina absorba su energía.

Foto: Getty Images

Ahora, ¿qué hacer cuando se pasa de una relación duradera a un posible compromiso? Bien sabemos que las últimas generaciones tienen mayores prioridades que casarse o formar una familia. Sin embargo, para aquellos que sí sueñan con un matrimonio y una vida familiar, el compromiso igualmente puede resultar abrumador. “Si uno ama, no tiene miedo. El amor da seguridad, te empodera y te invita a hacer cosas que a veces pueden parecer inexplicables o a las que no te atreverías si no confiarás en quien tienes al lado” , explica la especialista en salud mental. Y es que es verdad. Como seres humanos tenemos numerosas inseguridades y miedos anticipados pero estos pueden dejarse de lado si contamos con una red de apoyo emocional lo suficientemente fuerte para contenernos.

Sin embargo, en algunos casos mujeres y hombres pueden mostrar resistencia a la formalidad de un compromiso a pesar de amarse profundamente. Aquí, es importante pensar en el compromiso como una nueva forma de vivir la vida. Pensar en un ‘nosotros’ y proyectar un futuro juntos debería ser sinónimo de felicidad cuando el amor verdadero y sano está presente. En caso de dudas, cuestionamientos o temores, la recomendación de la especialista se centra en el enfoque de la independencia emocional y económica para luego hacer uso de su libertad con responsabilidad. “Sólo cuando se logra la madurez, se escucha al otro como una propuesta y no como un mandato” , añade Del Aguila.

Foto: Getty Images