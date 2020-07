Poco antes de romper el internet con el infartante video de “Sin Pijama” (2018) al lado de Natti Natasha, la cantante de ascendencia mexicana Becky G lograba hacerse conocida en el panorama musical con el tema “Mayores”.

La suerte estaba puesta: con 20 años, decidió dejar atrás el pop en inglés, enrumbándose en un pegajoso tema que terminaría interpretando al lado de otro ‘boom’ del género, Benito Martínez, o, como todo el mundo ya lo conoce, ‘Bad Bunny’.

El éxito no tardó en llegar, (pues en pocas horas se volvió una de las canciones más virales en la plataforma de Youtube) también sucumbió una ola de críticas contra la cantante, indicando que promovía temas críticos como la pedofilia y el libertinaje.

Sin embargo, Becky G salió a responder a sus detractores, señalando que la motivación detrás de su éxito era romper tabúes, más no promover la pedofilia. Además, aclaró que en pleno siglo XXI era triste ver las críticas machistas de muchas personas, pues estaba segura que si el tema hubiera sido compuesto e interpretado por un hombre la respuesta habría sido distinta.

“Hay muchas canciones muy sexys en la música en estos momentos, pero las cantan hombres. ¿‘Des-pa-ci-to’ habla solo de bailar? ¿O qué dice Enrique Iglesias al cantar: ‘Solo en tu boca yo quiero acabar’? Ahora que una mujer canta lo mismo que ellos es un problema para algunas personas. A mí me gusta que mi canción les haga pensar”, defendió en una entrevista a medios en el 2017.

-¿QUIÉN INSPIRÓ EL ÉXITO?-

Más allá de buscar romper con algunos tabués, Becky G tuvo un claro punto de inicio para componer “Mayores”. Ella misma confesó, en el 2019, que todo inició como suerte de broma de su familia, a raíz de su relación con el futbolista de Los Ángeles Galaxy Sebastián Lletget, quien es cinco años mayor que ella.

Todo inició cuando compartió una foto en redes con su pareja y su familia contactó con ella: “Hasta mi abuelita me llamó y me dijo ‘mija cuántos años tiene ese hombre, estás con un hombre’ y yo ‘sí Lita estoy con un hombre’ y empezó así como un chiste ‘a mí me gustan mayores’”, compartió la intérprete.

Hoy, ambos siguen juntos e incluso Lleget se ha animado a ser el protagonista del último videoclip de la cantante, “My Man”, canción que además está inspirada en el tema “La Gran Señora”, uno de los éxitos de la fallecida Jenni Rivera.

