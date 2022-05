La famosa actriz y el atrevido cantante se han convertido en una de las parejas más aclamadas de Hollywood. ¿Cómo surgió el amor entre ambos artistas? ¿Su compromiso fue repentino o realmente existe una historia de amor detrás? Te contamos los detalles de la relación entre las celebridades Megan Fox y Machine Gun Kelly y mencionamos sus momentos más icónicos hasta ahora.

Allá por el año 2020, Megan Fox terminaba una relación de diez años con el actor Brian Austin Green, con quien formó una familia y tuvo tres hijos. Entre grabaciones en el extranjero y poco tiempo para su relación, la química ya no funcionaba entre ambas estrellas de cine. Fue así que la recordada intérprete de Confesiones de una típica adolescente empezó a vivir una nueva etapa en su vida amorosa. En el set del thriller indie Midnight In The Switchgrass, Colson Baker (mejor conocido como Machine Gun Kelly) cruzó miradas con Fox y el vínculo fue casi instantáneo.

Citas en público

En mayo del 2020 los artistas con residencia en Los Ángeles ya se dejaban ver juntos y cariñosos por el exclusivo barrio de Calabasas. Al parecer, la realidad superó la ficción y días después de verlos juntos, Megan Fox se lució como la protagonista del nuevo video musical Bloody Valentine de Machine Gun Kelly, sugiriendo con su performance que existía algo más que un vínculo laboral entre ella y el cantante.

Una pareja oficial

Un par de meses después, los antiguos compañeros de trabajo ya se referían el uno al otro como algo más que enamorados. Todos empezamos a ser testigos de cómo su relación se iba fortaleciendo teniendo como evidencia las fotos en redes sociales, las dedicatorias en cada post y los comentarios de Instagram un tanto subidos de tono entre ambas celebridades. Tras un año desde su primer acercamiento, los novios ya eran una constante en las principales alfombras rojas de premiaciones, eventos de moda, entre otros.

Juntos para siempre

Tras un año y medio de compañía, una nueva propuesta de compromiso llegó a la vida de Megan Fox. El escenario: Puerto Rico. El anillo: piedras preciosas de nacimiento de cada uno en forma de corazón. Y para cerrar la velada romántica, Machine Gun Kelly y Megan Fox sellaron su amor bebiendo la sangre de su alma gemela.