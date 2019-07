Melissa Paredes: "La gente no tiene idea de lo que se vive dentro" | VIDEO

¿Cómo consiguió Melissa Paredes protagonizar "Ojitos hechiceros" cuando apenas comenzaba en el mundo de la actuación? La recordada 'Estrellita' es la nueva invitada del programa #DILO con Jannina Bejarano para El Comercio y cuenta que aprovechó su participación en el programa de baile "El Gran Show", cuando Michelle Alexander era jurado. "Me mandé y le dije si podía hacerme un casting, que estaba estudiando actuación. Ella me sonrió y me dijo… ya veremos" Lo que vino después, ni ella misma podía creerlo.

En la entrevista, además, esclarece la creencia de si los chicos realities ganan mucho más dinero que los actores. Por otro lado, recuerda cómo años atrás decidió ponerle fin a una relación con un exenamorado cuando éste le mostró actitudes agresivas.

Su nuevo rol de madre no pudo ser excluido de la conversación y es que Melissa expresa el incomparable amor que tiene hacia su hija Mia, la pequeña de año y ocho meses, producto de su matrimonio con el futbolista 'el gato' Cuba, a quien describe como un verdadero papá.

Dentro de sus confesiones sobre su vida en pareja fue inevitable referirse a la incómoda situación que pasaron cuando se difundió la noticia de que su suegro, el exviceministro aprista Jorge Cuba, no estaba de acuerdo con dicha relación. "Al final fue a la boda aunque no recibió el parte, igual se apareció", se la escucha decir en un extracto de la entrevista. Así mismo, Melissa detalla los difíciles momentos que pasa la familia, y en especial su esposo, por la prisión preventiva que cumple el expolítico. "La gente no tiene ni idea de lo que se vive dentro".

La también modelo no pudo resistirse a los juegos #Dilo. En uno demuestra sus dotes actorales al realizar un Casting en vivo en el que debe encarnar a una colombiana durante dos minutos demostrando preocupación, desesperación hasta las lágrimas y tranquilidad absoluta. En el clásico Ping Pong del programa confiesa que odiaba su nariz y que por eso se la operó, entre otras respuestas que pusieron en evidencia detalles sobre sus gustos y preferencias.

(Video: El Comercio)

Mira la entrevista completa a Melissa Paredes en #DILO con Jannina Bejarano este viernes 19 al medio día por el Facebook de El Comercio.