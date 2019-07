Melissa Paredes: "Cuando eres mamá te vuelves más vulnerable, te da miedo todo" | VIDEO

Se convirtió en madre hace un año y ocho meses. La pequeña Mia es lo más bonito que le ha pasado y es imposible no ver el brillo que embarga su mirada cuando habla de su preciosa bebé. En la entrevista que se le realizó el último viernes en #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio, Melissa Paredes compartió detalles íntimos de su faceta de madre y cómo ha cambiado su forma de ver el mundo después de serlo. Además, se animó a hablar de cómo vive la paternidad su esposo Rodrigo 'el gato' Cuba.

El nacimiento de su pequeña significó un giro completo paran su vida. En su soltería, cuenta Melissa, no reconocía muchos peligros en las calles que hoy en día la aterran. "Cuando eres mamá te vuelves más vulnerable, te convertiste en mamá y te da miedo todo", comenta entre risas. Sentir el amor de madre, es una sensación incomparable, expresa Paredes. “Cuando te lo explican tú no sabes lo que es, te parece lindo, pero ahí nomás. Cuando ya eres mamá, es indescriptible” revela además que dicha experiencia la vivió al ver por primera vez el rostro de su princesa.

(Video: El Comercio)

El futbolista Rodrigo 'el gato' Cuba y la ex Miss Perú Mundo, son padres primerizos y viven la paternidad disfrutando cada detalle. La recordada Estrellita de la telenovela ‘Ojitos hechiceros’ muestra que su matrimonio la hace muy feliz, no solo por el amor de su esposo sino porque este cumple cabalmente su rol de padre. La carismática actriz es muy firme al referir que los deberes que demandan los bebés se dividen por igual en una pareja. "¡Es un papá! No es alguien que ayuda", detalla para recalcar que "un papá no ayuda. Ambos tenemos las mismas responsabilidades y ‘Rodri’ hace lo mismo que yo".

Melissa Paredes junto a su esposo Rodrigo 'el gato' Cuba. (Foto: Difusión) (Foto: Difusión)

El hogar que ha formado con el defensa de Alianza Lima, es su escudo frente a cualquier problema. Y es que, desde el comienzo de su matrimonio, demostraron que su relación es sólida. Cuando se anunció su boda, también se hizo público que el padre del futbolista estaba en contra de la relación "ambos ya sabíamos, pero mala onda que la gente sepa", confiesa. Lo peor llegó después, cuando su suegro se vio involucrado en el caso Odebrecht. Como se sabe, el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, cumple pena de prisión preventiva por corrupción. Al respecto, la actual Pechuga en el musical ‘Pantaleón y las visitadoras’, comentó que “La gente no sabe lo que se vive dentro” y que siempre le brindó apoyo incondicional al padre de su hija, entre otros detalles que revela en exclusiva para #Dilo con Jannina Bejarano.

Melissa Paredes en #Dilo con Jannina Bejarano: mira el programa completo: