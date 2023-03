La vuelta a clases también ha sido todo un evento para la farándula peruana, quienes no dudaron en mostrar la experiencia de sus hijos en redes. Pero todo se convirtió en una polémica cuando la conductora Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo Cuba compartieron una foto familiar para celebrar el primer día de clases de su hija. El pequeño pero viral gesto provocó una ola de ‘opinólogos’ en redes que criticaban o aplaudían el accionar de la ex pareja, así que para ahondar en el tema conversamos con la especialista Mary Carmen Laos, coach familiar y coautora del libro “Alta Performance Familiar”.

“Feliz 1er día de clases para nuestra princesita. Te amamos y seguiremos trabajando juntos por ti y para ti, amamos verte tan feliz! Que este sea un año maravilloso ❤️” fue la frase con la que Melissa Paredes y Rodrigo ‘el gato’ Cuba acompañaron una serie de fotos donde se les veía unidos al lado de su pequeña hija Mía en las aulas de su salón de clases.

La inofensiva foto familiar dio mucho de qué hablar, pues dada la polémica historia de acusaciones y fuertes peleas entre ambos que los llevó incluso hasta instancias legales (y dicho sea de paso que cada uno ya está rehaciendo su vida amorosa); muchos esperaban que se distancien totalmente. Pero lo que pasa en casa, tras la pantalla, no siempre es lo que imaginamos.

(Foto: IG @gatocuba16)

¿Por qué una pareja que se odiaba puede querer reconciliarse?

Mary Carmen Laos, la coach familiar, nos explica por qué una pareja que pasó por tantas peleas y traiciones ahora podría tener la capacidad de compartir un momento familiar con naturalidad: “Por más pequeños que sean los hijos, se dan cuenta de las cosas. Y hay que diferenciar mucho en una familia los roles de mamá y esposa. No puedes romper palitos con una pareja y que signifique que también lo haces con el hijo que tienen . Se puede mantener la relación familiar y el papel de papá o mamá con sus hijos sin que signifique que pases por alto lo que pasó. Para eso, tiene que haber una relación madura”, explica.

La clave para que una relación familiar vuelva a reconstruirse es la madurez . Esto es, que ambos hayan conversando y hayan pasado por un proceso de sanación que ahora les brinde una visión más madura de la situación familiar. Y sumado a esto, algo tan básico y necesario en los hogares de padres separados: los acuerdos . Según la especialista, es necesario conversar y poner límites sobre hasta dónde va a llegar la interacción entre ambos para que los hijos tengan claro que la dinámica de papá y mamá nunca va a cambiar. Que seguirán siendo una familia a pesar de no estar juntos como pareja.

Ahora bien, cuando los acuerdos tomados con madurez ya se asentaron como las bases de la nueva dinámica familiar; es momento de incluir al hijo en la situación. Pues, según la especialista, el niño debe estar informado de los cambios.

“Ellos no van a perder a una mamá o un papá. Eso es lo que hay que dejar muy en claro a los hijos”, afirma. “Ellos van a ser papás por siempre, estén o no juntos es lo que siempre se debe trabajar por el bien de los hijos, independientemente de lo que haya pasado entre los dos adultos y en especial si son personas públicas”, agrega.

Beneficios de una reconciliación familiar

Durante mucho tiempo las reconciliaciones familiares post-ruptura han sido infravaloradas, pues se tiene la creencia de que es equivalente a ignorar todo el daño ocasionado. Pero no es así. Si la pareja ha madurado y perdonado, lo más probable es que la nueva dinámica familiar donde ambos padres estén presentes tenga un efecto positivo en el desarrollo de los hijos.

“Generalmente, fortalece su inteligencia emocional. Que sean mucho más resilientes porque deben adaptarse a nuevas situaciones. No es un proceso idéntico para todo el mundo, pero igual les ayudará a aprender a fortalecer esa inteligencia emocional que les permita manejar diferentes situaciones en el colegio, con los amigos y comentarios que puedan escuchar”, revela la especialista.

En el caso de los famosos, la exposición mediática puede ser un tema difícil de lidiar para los niños, sobre todo si son hijos de parejas separadas como Melissa y Rodrigo o incluso Shakira y Piqué, quienes tienen pasados amorosos tan fuertes que al día de hoy aún siguen protagonizando titulares.

“Definitivamente, esos niños están en medio de una bombarda de flechas. Es necesario hablar con ellos, hacerlos partícipes de lo que pasa, no taparles la realidad , de acuerdo a la edad y apoyándose en una persona que puede orientarlos. Para eso existe el coaching, para darle orientación sobre cómo manejar alternativas y herramientas para que no afecte su autoestima y puedan desarrollar las tan necesarias habilidades socioemocionales”, explica.

Cuando una pareja decide apostar por la reconciliación familiar debe hacerlo pensando en sus hijos, pues si experimentan quiebres emocionales ocasionados por la separación, será muy difícil sanarlos de grandes.

“El corazón de los niños es como un tanque donde se van metiendo memorias buenas y no tan buenas. La idea es que ese tanque esté más lleno de las positivas, para que cuando en algún momento necesiten sacar alguna habilidad que requiera el uso de inteligencia emocional, se fortalezcan con esas memorias positivas. Es vital crear un ambiente de buenas memorias ”, revela la especialista. Este punto podría ser una de las razones que expliquen por qué Melissa y Rodrigo aceptaron volver a mostrarse juntos en público al lado de su niña o por qué Shakira y Piqué fueron vistos alentando a su hijo en un partido escolar.

“Va a haber oportunidades que son tiempos de mamá, algunos de papá y otros donde tendrán que estar los dos. Y no es cosa de echarlo a la suerte, porque para el niño será importante ver a sus dos padres junto a él”, afirma. “ Que sean reconocidos frente al público al lado de sus papás es importante para ellos ”, agrega.

¿Cómo funciona si los padres tienen otras parejas?

El que un padre tenga una nueva pareja que el hijo apruebe es fundamental. Sí, los hijos tienen la capacidad para expresar qué piensan de las parejas de sus padres, independientemente de la edad, pues según la especialista, los niños tienen la intuición mucho más desarrollada que los adultos.

A veces se subestima la opinión de los hijos porque son pequeños. Decimos ‘ellos no saben, yo me siento feliz con esa persona’, pero no es así. “Si estuvieras sola no hay problema, es tu error o equivocación y lo asumes sola. Pero cuando hay hijos de por medio, no hay que pasarlo por alto. Los niños por naturaleza son muy intuitivos ”, señala la especialista. “ Cuando tienes hijos, las decisiones ya no son solo de a dos ”, agrega.

Ahora bien, el que se incluya a las otras parejas de los padres en la dinámica familiar es otro tema tampoco debe ser tomado a la ligera. La forma en que afecta al niño depende de la edad y de lo que se diga sobre ellos, de acuerdo a la especialista. “Hay personas que se expresan mal de las otras parejas de sus exs y eso debe evitarse. El niño puede cargar algo negativo sobre ellos”, afirma.