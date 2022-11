Somos testigos -y nos llena de satisfacción- que las alternativas relacionadas al periodo menstrual cada vez sean más. Esa época en que las mujeres lidiábamos en silencio con todo lo que implica vivir la menstruación quedó atrás; y hoy -aunque aún queda mucho trabajo por delante- ya hablamos de la “regla” con más libertad y buscamos las soluciones que mejor van con nuestro cuerpo. A las ya conocidas copa menstrual y toallas reutilizables, se le suma la ropa interior menstrual. En el Perú, ya contamos con una marca especializada en el tema y conversamos con su co fundadora para introducirnos en este mundo todavía desconocido para muchas de nosotras.

Liberarsi la firma de ropa interior diseñada para absorber el flujo menstrual, pionera en el país, promete libertad comodidad y confianza durante todos los días del mes. Además de liberar a las mujeres de los productos clásicos con ingredientes nocivos para la salud. (Foto: Liberarsi).

La ropa interior para el periodo menstrual es cómoda y absorbente

En la búsqueda de alternativas de productos de higiene íntima que brinden alta protección, Carla Cueva -co fundadora del sello local- descubrió que existían opciones más allá de las toallas higiénicas o tampones.“Yo sufría de miomas y quistes lo que hacía que mi sangrado sea sumamente abundante. Ninguna toalla era la correcta para mí, porque además de no brindarme la absorción que necesitaba, estos productos me generaban irritación e incomodidad durante mi periodo”, cuenta Cueva.

En ese duro proceso de sobrellevar los días de menstruación o ‘regla’, la emprendedora se topó con el mundo de los calzones menstruales. De hecho, no fue algo tan sencillo como lo imaginamos. “Tuve que mandar a traer estos productos del extranjero porque en el Perú no contábamos con esta tecnología. Los probé y me encantaron. Podía usarlos durante 8 a 12 horas y hacer todas mis actividades con total comodidad” , comenta.

Así se creó Liberarsi, la nueva alternativa eco amigable de calzones menstruales que permite a las mujeres vivir sus periodos con comodidad, ahorrando dinero y cuidando del planeta. El triple impacto y propósito bajo el que opera la marca peruana -creada hace menos de dos años- es parte de su esencia. “En el tema económico, estas prendas resultan ser mucho más rentables que las toallas higiénicas. Si hablamos del aspecto ecológico, con Liberarsi podemos vivir una menstruación que no afecta negativamente al planeta. Y en lo social, buscamos difundir un mensaje de libertad y servir como una herramienta para facilitar los días más complicados para nosotras las mujeres ”, explica Carla Cueva.

Los calzones menstruales de la firma cuentan con una tecnología textil de tres tejidos con propiedades antibacterianas e impermeables que absorben el fluido manteniéndolas secas, cómodas y libres de accidentes al utilizar los calzones por 8 a 12 horas durante dos años. (Foto: Liberarsi).

¿Cómo funcionan los calzones menstruales?

La marca peruana cuenta actualmente con cuatro estilos. Cada uno de ellos especializado para diferentes tipos de flujos, desde moderado hasta abundante. “Los calzones cuentan con una tecnología interna de tres capas: microfibra, tela Pul y algodón. Esta composición evita los derrames o fugas hasta por 12 horas y también previene los malos olores” , precisa la co fundadora de Liberarsi. Incluso, dos de los modelos están confeccionados a partir de tela de bambú con certificación OEKO-TEX. Cuenta con tres capas: una de algodón que no irrita la piel, otra de microfibra que absorve y seca rápido; y la tercera de Pul, que evita fugas.

Los cuidados de estas prendas no son para nada complicados. Carla Cueva indica que el lavado puede realizarse tanto a mano como en lavadora. Lo que sí recomienda para el lavado a máquina es enjuagar la prenda hasta retirar el flujo menstrual y colocarla en una bolsa especial para piezas delicadas.

La resistencia y durabilidad de estas trusas tiene un tiempo promedio de 2 años . Luego de ese periodo, la prenda se puede seguir usando como una prenda interior convencional.

Camino hacia la ‘ecomenstruación’

Tal vez no nos ponemos a pensar en esto muy seguido, pero nuestros hábitos durante la menstruación (y los productos que usamos) pueden marcar la diferencia. En la investigación que la co fundadora de Liberarsi realizó para definir su propuesta de valor, descubrió que cada toalla higiénica tarda más de cien años en degradarse. Si tenemos en cuenta que solo una mujer puede llegar a usar hasta 13 mil toallas femeninas durante toda su vida , nos daremos cuenta que el impacto medioambiental de estos productos es alarmante y el cambio de hábito es clave para perjudicar lo menos posible al planeta en el que vivimos.

La menstruación tiene impacto ecológico debido al uso de productos desechables a lo largo de la vida fértil de la mujer, quien podría llegar a utilizar alrededor de 15 000 toallas o tampones, según la Organización Mundial de la Salud. (Foto: Liberarsi).

La menstruación dejó de ser un tabú

Hoy por hoy, muchas mujeres viven tranquilas porque llevan su periodo menstrual a su manera. Los tabúes quedaron de lado y ahora se habla abiertamente del periodo menstrual como un tema que necesita más luz para ser completamente normalizado como lo que es: un proceso natural en la vida de las mujeres. “No hay nada más gratificante que me digan que desde que usan Liberarsi viven el mejor periodo menstrual de su vida. Sin incomodidad ni usando productos que son dañinos para su salud. Que las clientas nos digan que les hemos cambiado la vida con esta novedosa ropa interior, es algo que no tiene precio”, cuenta Carla Cueva.