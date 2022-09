Seguramente durante estos días has escuchado más de una vez la frase “Es culpa de mercurio retrógrado”. Sí es así, te contamos que no todo lo que tiene que ver con este planeta y, el acontecimiento astrológico que representa, es negativo. De hecho, te sorprendería saber que en realidad puedes utilizar este periodo para tu propio beneficio y finalmente no hay nada que temer cuando nos referimos a Mercurio retrógrado.

¿Cuál es el significado de Mercurio retrógrado?

En concreto, se refiere a una ilusión óptica a través de la cual el planeta Mercurio altera su recorrido y comienza a desplazarse hacia atrás en el cielo. Lo importante es comprender que el planeta simplemente se mueve mucho más despacio que la Tierra. Mercurio retrógrado suele tener lugar entre tres a cuatro veces al año y, para algunos astrólogos, la percepción del cambio de dirección del planeta podría tener consecuencias desfavorables para quienes habitamos en la Tierra, en especial en lo que a comunicación y tecnología se refiere (como una avería en tu ordenador, perderte una llamada importante o firmar un contrato contraproducente).

¿Por qué se dice que puede afectar directamente nuestra vida?

Mercurio es el planeta más cercano al sol y también se ubica cerca a la Tierra, motivo por el cual su movimiento influye más en nosotros. Según la astrología, este planeta rige la comunicación, las relaciones y la tecnología, aspectos que precisamente pueden atravesar cambios durante esta temporada. Contrariamente a lo que se cree, el efecto de retroceso realmente puede ser muy útil para transmitir energías renovadas a proyectos que se encontraban estancados. También es probable que en este tiempo retomemos antiguas relaciones que echábamos de menos.

Básicamente, Mercurio retrógrado se trata de volver a alguna situación específica para realizar cambios que resulten necesarios y dar inicio a planes con una nueva perspectiva. Si tomamos este periodo de forma asertiva, entonces podremos atravesar este retroceso planetario sin que nuestra vida sea afectada en forma negativa.

¿Hasta cuándo Mercurio estará retrógrado?

Este 2022, el mes de setiembre llegó acompañado de este fenómeno que cada vez es más popular e incluso temido por los aficionados de la astrología. Comúnmente, este movimiento de retroceso se da tres veces al año, siendo este 2022 particular pues se contará con una cuarta retrogradación. Mercurio Retrógrado en Libra 2022 nos acompaña desde el 9 de setiembre y será así hasta el 2 de octubre, día en el que el planeta volverá a su posición habitual y dejará de influir (directamente) en los signos zodiacales.

¿Cómo afecta a los signos del zodiaco?

Si bien esta etapa astrológica inicia en un signo determinado —en este caso en Libra— su impacto alcanza a los demás signos zodiacales. El común denominador será la tendencia hacia la introversión mental que nos llevará a preocuparnos más de lo normal en nuestros asuntos personales. Asimismo, el movimiento de Mercurio será tal que llegará a Virgo, la casa del trabajo y la salud. Cuando esto suceda, se espera que las personas tomen decisiones respecto a cambiar de trabajo, tomarse unos días libres o repensar su futuro laboral.

A las personas de signo Aries, Sagitario, Leo este periodo podría les servirá para evaluar sus relaciones con los demás. Ya sea con amigos, pareja, o familia, Mercurio retrógrado será la excusa perfecta para que los nacidos bajo este signo puedan reflexionar sobre la comunicación con los demás.