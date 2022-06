El arte se expresa en millones de formas y una de ellas es el drag. Este ambiente, que desde fuera puede parecer superficial, requiere de mucha fuerza emocional, talento e inversión de parte de aquellos que se entregan a su público en alma, corazón y apariencia física. Nebulah Knowles, alias artístico de Joseph (34), es hoy en día una de las máximas exponentes del arte drag local. Su éxito se basa, entre muchos factores, en la red de apoyo con la que cuenta desde el inicio. Nebulah se siente afortunada y bendecida con la familia que le tocó. Y es que, a diferencia de muchos miembros de la comunidad LGTBIQ+, en ningún momento fue juzgada por quienes más ama, ni se le pidió que cambie su esencia para encajar con los estereotipos de la sociedad. “Creo realmente que tener a los tuyos de tu lado es sumamente importante. Yo me apoyo en ellos para todo. En situaciones ni siquiera ha sido necesario contar abiertamente que soy gay”, revela. “Toda mi familia ha gozado de Nebulah. Han sido espectadores de mis shows y son mis más fieles seguidores”.

En esta entrevista virtual, Nebulah deja ver a la persona detrás del personaje de drag queen, a ese joven bailarín que solo pide respeto y empatía por aquellos que se muestran diferentes y libres. Un mensaje de lucha que cobra importancia más allá del Mes del Orgullo.

—¿Quién es Nebulah fuera del drag?

Soy un chico súper tranquilo, social, apasionado por el arte y sobre todo por la danza. Cuando acabé la secundaria estudié administración bancaria. Terminé la carrera pero nunca la ejercí porque al mismo tiempo descubrí mi verdadera pasión y empecé a prepararme profesionalmente como bailarín y fue así que me formé en ballet clásico por seis meses, tres años en ballet contemporáneo y otros ritmos más.

—Siempre estuviste involucrado en un ambiente de espectáculo y entretenimiento...

Sí. Siempre metido en las actuaciones, bailes y yendo a ver funciones de teatro. Solo como anécdota puedo contar que el deseo de mi papá era que me convierta en futbolista, algo que claramente solo quedó en una ilusión (ríe). Desde el colegio ya estaba relacionado con personas que vivían y respiraban arte y la primera vez que bailé realmente sentí que había nacido para dedicarme a eso.

—¿Cómo fue la primera vez que te encontraste con tu personaje, Nebulah?

Encontrarme como artista drag fue todo un proceso. Mi primer acercamiento fue a través de la danza, bailando para otras drag queens. Siempre digo que yo empecé como Nebulah y como drag de pura casualidad. Un amigo que trabajaba en la misma discoteca en la que yo bailaba me vio potencial y me motivó a intentarlo. La primera presentación estuvo llena de nervios y no me mostré como soy. Claramente, yo no sabía maquillarme, ni cambiarme, ni posar pero sí sabía bailar y me agarré de ese talento para mi segunda presentación como drag. En ese tiempo (2012), la escena drag local no contaba con coreografías tan elaboradas así que incluí algunos trucos, mis aberturas y vueltas y al público le gustó mucho.

—Y la inspiración de tu estilo viene de...

Viene de las drag queens españolas, específicamente de las islas canarias. También sigo a performers americanas y por supuesto divas del pop como Beyoncé y Britney Spears.

—En tus más de 10 años de carrera, ¿qué es lo que más disfrutas al presentarte como drag?

Mi mayor motivación es el público. Ellos son a quienes yo me debo y para quienes preparo todo lo que hago. Me escriben muchos mensajes bonitos en mis redes sociales, desde chicas, señoras y hasta niñas. Entretener y dar alegría a la gente es muy gratificante y saber que ahora puedo llegar a distintos públicos (heterosexuales o de diferentes generaciones) me motiva más. Me da gusto que la percepción de las drag queens haya cambiado para bien. Ya no es algo que disfruta estrictamente la comunidad LGTBIQ+, también personas heterosexuales o de avanzada edad saben valorar nuestro arte.

—Por suerte, no has vivido situaciones de agresión o homofobia. En el día a día, sabemos que no muchos miembros de la comunidad LGTBIQ+ tienen esa fortuna...

Es cierto y por eso seguimos luchando y marchando, porque aún no se logra la igualdad de derechos. Siempre digo que la lucha no debería ser solo en el mes de junio. Deberíamos alzar nuestra voz todos los días del año porque siguen existiendo crímenes de odio, agresiones, homofobia y discriminación que debe parar. El odio y las agresiones no se pueden justificar de ninguna manera.

—El camino para llegar a dónde estás imagino que no fue sencillo y vivir en el Perú tampoco... ¿cómo ves el drag en los próximos años?

Como todos saben o suponen, el drag es mucho brillo, mucha luz, mucha exageración, mucho maquillaje y muchos tacos; y eso puede afectar la visión de los hombres machistas. No es sencillo desarrollar este arte en nuestro país pero sí es posible. Yo lo vengo haciendo hace más de 10 años y he podido dar buenos espectáculos basados en el amor, respeto y cariño. Con esos pilares como base de mi trabajo he logrado que Nebulah conecte con el público . Hoy por hoy, recibo abrazos y mensajes de aliento de parte de mi comunidad como de personas heterosexuales. También siento que poco a poco la mente de las personas se va abriendo más y cosas inimaginables hace algunos años son ahora realidad. Personalmente, ser parte de una película estrenada en el cine y estar invitada a un programa familiar en televisión nacional son la prueba de que en algo hemos mejorado como sociedad . Y a donde he ido, Siempre he hecho valorar y respetar mi trabajo como drag. Me queda mucho por aprender, por hacer y mostrar pero sí sé muy bien lo que he logrado hasta el día de hoy y lo más justo es que el público sepa respetar y apreciar el trabajo artístico que hay detrás de un personaje drag.

—¿Sueños a futuro?

El vínculo con la danza, a nivel profesional, siempre será el sello característico de Nebulah. Tengo mucha ilusión por compartir lo que tanto amo con otras personas y uno de más grandes sueños es tener una academia de baile propia. Sería muy bonito que la gente que sigue a Nebulah pueda aprender de Nebulah y así seguir compartiendo danza y arte.