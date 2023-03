Se dice que el “monstruo” de la Quinta Vergara en el Festival Viña del Mar es uno de los públicos más difíciles de conquistar, ya que el artista que pisa ese escenario puede ser recibido con abucheos o aplausos estruendosos. Sin embargo, Milena Warthon, la cantante de pop andino de 22 años logró conquistar al público chileno al interpretar su pegajoso tema ‘Warmisitay’. Tras su paso por el famoso festival chileno y ganar la Gaviota de Plata en la competencia folclórica, Warthon conversó en exclusiva con El Comerció y dio detalles del lanzamiento de su próximo disco y su marca de ropa.

Milena es limeña de nacimiento, pero su papá es de Apurímac y su mamá de Áncash. Conocer sus raíces y la cultura andina fueron de mucha relevancia no solo en su música, sino a la hora de construir su identidad. El camino de la joven cantante recién empieza y el Festival Viña del Mar ha sido una vitrina importante para mostrar su talento y representar de la mejor forma al pop andino.

"Fue una experiencia muy bonita y me recibieron de una manera muy cariñosa", menciona Milena Warthon sobre su paso por el Festival Viña del Mar. (Foto: difusión)

—Estuviste en el Festival Viña del Mar recientemente, ¿qué significó para ti el haber ganado una Gaviota de Plata y más aún cantando pop andino?

La Gaviota de Plata más que un premio ha sido un reconocimiento a 5 años de trabajo tanto de mi equipo como de la gente que ha estado conmigo desde que hice mi primera canción. También, es un símbolo de que vamos por un buen camino, en lo que yo creo, en mi identidad y que podemos seguir avanzando.

Sin duda, Viña del Mar es una gran vitrina para cualquier proyecto, la manera en la cual puedes empezar una carrera internacional y eso es lo que espero. También, espero regresar a Chile pronto y visitar nuestros países hermanos, porque todos tenemos mucho en común: la musica andina . Me gustaría seguir conociendo más historias, más pueblos y otras culturas.

La interprete de "Warmisitay" revela que desea volver pronto a Chile. (Foto: difusión)

—¿Crees que tienes una gran responsabilidad el representar este género musical?

El pop andino para mí más que un género musical es mi marca personal. Es un gran honor poder representar a mi generación, ya que, a través de mi música lo que hago es contar mi historia, mi manera de ver el mundo y, sobre todo, las cosas que me han tocado vivir. También, gracias a los artistas que me inspiran. Yo soy una chica que ha crecido con la musica pop y mi artistas referentes son de ese género.

La musica andina siempre ha estado, sobre todo, la cultura andina. A través de las historias que me han contado mis papás, abuelos y tíos y los viajes que he realizado. Conocer la casa donde nació mi mamá o mi papá y disfrutar hasta la comida típica de la sierra peruana, porque mis abuelos ponían varias canciones durante los almuerzos. Entonces, así es como llega a mí la cultura andina. Para mí el pop andino es la manera en como expreso mi propia historia y soy una artista que vuelve a sus raíces gracias al pop andino .

Es un honor y gran responsabilidad la que he decidido tomar, porque yo empecé el proyecto con 16 años y en un inicio no tenía ni idea de lo que iba a representar para varias mujeres y niñas. He decidido tomar esta responsabilidad… Yo día a día lucho desde mi tribuna para que mañana sea un mejor mundo para mi comunidad y en especial para todas las mujeres.

En sus canciones y en sus videoclips, Milena Warthon aprovecha para contar su historia y mostrar sus raíces. (Foto: difusión)

—¿Qué artistas fueron tus mayores referentes?

Mis artistas referentes por el lado del pop son Taylor Swift, Katy Perry, Rihanna, Lady Gaga, Miley Cyrus, One direction y Harry Styles. También, me encanta Selena Quintanilla. quien es mi mayor ejemplo. Si bien es cierto, mi mamá no ha sido mucho de escuchar cumbia, pero cuando crecí fui investigando referentes y la encontré. Ahora es una de mis mayores referentes por todo lo que significó para su comunidad en su momento. En el caso de la música andina, yo he crecido con canciones de William Luna, Gaitán Castro y Los Kjarkas. También, tengo otros referentes como la música criolla y la cumbia.

—¿Cómo encontraste tu estilo personal?

De pequeña no sabía lo que quería hacer o no lo tenía tan claro, estaba buscando mi estilo y esa búsqueda fue al mismo tiempo que la búsqueda musical. A través de la música me encontré. A mis 22 años, casi 23, puedo decir que aún me falta aprender sobre mí, pero lo que sí estoy segura es de donde vengo. Tengo mucho que contar de mi familia y contar más acerca de mis raíces. Creo que en el mundo hay mucho de la cultura de la cancelación; si eres una cosa no puedes ser otra y en realidad mi proyecto habla de la dualidad. Siempre digo que soy una mujer andina por mis raíces por parte de mi papá y mi mamá, pero también soy limeña, he nacido en Lima. Desde siempre quise ser una pop star y puedo ser lo que quiera. El mensaje principal de mi proyecto es aceptar estas nuevas identidades.

"A mis 22 años, casi 23, puedo decir que aún me falta aprender sobre mi, pero lo que sí estoy segura es de donde vengo", menciona la joven cantante. (Foto: difusión)

—¿Te inspiras en tu historia familiar para tus letras, discos y tu styling?

Sí, busco inspirarme en todo lo que hago, no solo en mi familia, sino las cosas que me pasan a mí. En el lado estético y visual busco referencias en artistas que me gustan como Dua Lipa, Olivia Rodrigo, pero lo hago a mi manera . Soy como una esponja que siempre está absorbiendo todo.

—En tus videoclips celebras a las mujeres. Hablas mucho del sentido de pertenencia, de sentirte peruana y también del feminismo en una y otra forma. ¿Qué mensajes hay detrás de tus letras?

Yo diría que es más el empoderamiento femenino, ya que va mucho más con todas mis canciones y mis proyectos. Mis videoclips son variados. El año pasado hice mi primer videoclip y era muy sencillo, decidí dar un paso más en lo audiovisual. Por ejemplo, “Warmisitay” es un video sencillo, pero que marca un antes y después de mi carrera. También está el videoclip “Maravilloso” donde el concepto es encontrar las maravillas que tenemos en nuestro país, no solo con los paisajes sino por las personas. El video “Volvió a latir” es uno de mis favoritos, porque lo hice con la agrupación Chila Jatun. Es un videoclip pop que usa símbolos andinos, se ven los carnavales y danzas típicas.

—Estas trabajando en tu primer disco musical ¿Cuál será el mensaje de tus canciones y qué esperas con dicho lanzamiento?

Estoy en una etapa de autoconocimiento y trata sobre conocer el mundo, mi cultura, mi manera de ser y mi personalidad. Se trata de cómo busco mis raíces gracias a la música. Es un disco muy personal, creo que van a poder conocerme en diferentes facetas y conocer mi manera de ver el mundo. De hecho hay varias canciones que conocen, pero otras que no. Habla de mi visión del mundo, mi familia, el empoderamiento y de mis sentimientos. El disco sale en mayo y estamos terminando las dos últimas canciones.

"El pop andino para mi mas que un género es mi marca", menciona la joven cantante. (Foto: difusión)

—Además de la música lanzaste una marca de ropa llamada “Pop andino”, donde las polleras son las protagonistas

Mi marca de ropa no solo vende polleras, vendemos de todo. Nació porque yo y mi familia vimos una oportunidad de emprender por ese lado. Empecé a tener un estilo personal bastante importante para el público y pensamos: “Ahora todos quieren la ropa de Milena”. Empezamos la producirla a la deriva, porque nunca nos hemos dedicado a lo textil.

La marca de ropa se llama así, gracias a la ayuda de mi manager y mi familia, ya que buscamos un nombre que explique mi musica en dos palabras y resultó siendo “Pop andino”. Se podría decir que se divide en dos: vendemos lo que serían merchandising como polos, gorras, sticker, tazas y pósters. Cosas más pensadas para los fans de Milena. Por otro lado, están los diseños exclusivos de la marca que son prendas que yo uso. Por ejemplo, están las polleras, los jeans de parches y tops arcoíris.

Así termina la entrevista con Milena. Ella es un ejemplo de empoderamiento y de valentía, de saber que cuando se tienen sueños y se lucha por ellos, es muy posible que se consigan. Definitivamente, nos seguirá sorprendiendo en el futuro. Estaremos atentas a sus próximos pasos.