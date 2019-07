Milett Figueroa: “No me veo metiéndome a una iglesia vestida de blanco”

A sus veintisiete años de edad, la protagonista del musical 'Pantaleón y las visitadoras', tiene como principal objetivo de vida, trabajar para seguir desarrollándose en el mundo de la actuación. Por tal motivo, revela que actualmente, no siente la necesidad de entablar una relación amorosa con alguien. “No soy de las chicas a las que les gusta salir, me gusta estar en mi casa con mis perros. Ahorita no siento que sea necesario en mí el tener una relación porque estoy súper concentrada en mi carrera”.

Así mismo confiesa en #Dilo con Jannina Bejarano, que se considera una persona romántica y amorosa pero que se le hace difícil comenzar una relación porque es muy floja para responder mensajes. “Me da mucha flojera empezar las relaciones, por eso no tengo pareja, porque soy muy floja para responder mensajes y esas cosas de gente que formaliza una relación”.

Recordemos que la modelo mantuvo una relación de dos años con el bailarín Patricio Quiñonez, a quien conoció en el programa conducido por Gisela Varcálcel, ‘El Gran Show´. Fue en abril del año pasado que el romance llegó a su fin cuando la modelo decidió ponerle un viernes santo, según declaró el joven de veinticinco años. Desde entonces no se le ha visto con pareja a la popular ¨Milechi¨ quién asegura estar disfrutando de su etapa de soltería. “Creo muchísimo en el hecho de estar sola, de disfrutar la soledad. Yo creo que hay muchas personas que están con pareja, que desean estar solas y ahora yo estoy disfrutando de eso y conociendo muchísimo más de mi”. Si bien es cierto que la bella modelo no tiene una relación formal tampoco niega que si sale con amigos.

Por otro lado, Jannina Bejarano, conductora de #DILO para El Comercio, le pregunta sobre si entre sus sueños futuros se encuentra el de entrar a una iglesia vestida de blanco. “¡No!”- asegura tajante Milett - “Me gustaría tener bastantes personajes entrando a la iglesia de blanco y lo disfrutaría muchísimo, creo que por eso soy actriz, porque me gusta vivir la vida de otras personas, pero yo no me veo a mí misma metiéndome a una iglesia y prometiéndome amor de por vida porque sé que también puedes dejar de amar a una persona”.

Además, manifiesta que, aunque le gustaría ser mamá en un futuro, la sola idea le causa temor. “Me encantaría ser mamá, pero me da tanto miedo, porque veo tantas cosas y problemas en el mundo que creo que traer un hijo al mundo, hoy en día, es una maldad” expresa la joven actriz.

