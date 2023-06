Luego de anunciar su compromiso a través de Instagram hace unos meses, la actriz de 19 años, Millie Bobby Brown, y su prometido, Jake Bongiovi, celebraron oficialmente este importante paso en su relación durante el fin de semana pasado.

En una serie de fotos de Instagram compartidas por Buster Knight, maquillador de la joven estrella, la pareja de recién prometidos mostraba su alegría mientras posaban juntos de forma cariñosa. La protagonista de “Stranger Thins” vistió un conjunto de dos piezas de color crema y estampado paisley, mientras que Bongiovi llevaba un moderno traje de color verde.

Foto: IG @busterknight

En la publicación de Instagram se ve como Brown y Bongiovi posan delante de un cartel en el que se lee “Sr. y Sra. Bongiovi”, rodeado de varios globos blancos en forma de corazón.

A pesar de lo emocionados que lucía la joven pareja, Ni Millie Bobby Brown ni Bongiovi han compartido fotos del romántico evento.

A sus 19 años, Millie Bobie Brown está comprometida con Jake Bongiovi

La pareja de jóvenes artistas comenzó a salir en el verano de 2021 y siempre han compartido los momentos más especiales de su relación en las redes sociales. Curiosamente, ambos se conocieron a través de Instagram y se hicieron amigos a través de la plataforma, antes de que surgiera el romance.

A principios de año, la actriz británica se refirió a Bongiovi como su “compañero para toda la vida” y finalmente, esa promesa está por convertirse en realidad.

El anuncio de la futura boda llegó en el mes de abril cuando ambas celebridades compartieron la gran noticia a través de sus cuentas de Instagram. Brown confirmó la su compromiso con un tierno extracto de la canción “Lover” de Taylor Swift. “I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all”, fueron las palabras que acompañaron la fotografía oficial del inolvidable compromiso.