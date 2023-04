¡Las bodas continúan! La estrella del show de “Stranger Things”, Millie Bobie Brown, acaba de anunciar que se convertirá en la esposa de Jake Bongiovi, el hijo del famoso cantante, Jon Bon Jovi. Aquí todos los detalles de su inesperado compromiso.

A sus 19 años, Millie Bobie Brown está comprometida con Jake Bongiovi

La joven pareja comenzó a salir en el verano de 2021 y siempre han compartido los momentos más especiales de su relación en las redes sociales. Curiosamente, ambos se conocieron a través de Instagram y se hicieron amigos a través de la plataforma, antes de que surgiera el romance.

A principios de año, la actriz británica se refirió a Bongiovi como su “compañero para toda la vida” y finalmente, esa promesa está por convertirse en realidad.

El anuncio llegó sorpresivamente el día de hoy, cuando ambas celebridades compartieron la gran noticia a través de sus cuentas de Instagram. Brown confirmó la noticia con un tierno extracto de la canción “Lover” de Taylor Swift. “I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all”, fueron las palabras que acompañaron la fotografía oficial del inolvidable compromiso.

Por su lado, el hijo del legendario cantante Jon Bon Jovi compartió las dulces fotografías de la pedida de mano en la playa con las palabras “Para siempre”.