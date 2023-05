En medio de la cuenta regresiva para vivir la final del Miss Perú 2023, una de las candidatas favoritas a heredar la corona de Alessia Rovegno anunció su salida de la contienda. Stephannie Carhuas, Miss Callao, sorprendió a todos durante el Meet & Greet con la inesperada noticia de abandono a pocas horas de la final.

Aunque participó de las actividades de la organización previas a la final, la verdad es que Stephannie estuvo pasando difíciles momentos en torno a su salud física. Tuvo una operación en la rodilla, por lo que estuvo internada hace unos días. Al parecer, su estado empeoró hasta el punto de tener que acudir a emergencias.

Viendo que la situación ya era insostenible, puso su salud en primer lugar y anunció su salida durante el Meet & Greet de las candidatas realizado el pasado miércoles 17, tan solo un día antes de la coronación.

“ He estado muy asustada. He estado en emergencia y en observación y bueno, vengo recuperándome. De hecho, ahora me encuentro en tratamiento y tengo muchos chequeos que hacerme. Sé que por la gracia de Dios todo va a salir bien”, explicó.

Además, Stephanie aprovechó el momento para agradecer a los organizadores del certamen por el apoyo que le dieron cuando estuvo en medio de este difícil proceso. “Quiero agradecerle a Luty por estar pendiente de mí todos estos días. Una nota de voz que me hizo llegar el sábado cuando la estaba pasando realmente muy mal me levantó todo el ánimo”, señaló. De igual forma, agradeció a su familia por el apoyo incondicional que le brindaron, quebrándosele la voz por el emocional momento. “A mi familia por ser mi soporte y más estos días a mi hermana que está aquí, me ha ayudado mucho en este proceso”, agregó mientras no podía evitar que se le salieran algunas lágrimas al igual que su hermana.

Tras varios meses de preparación y convivencia con las demás candidatas, a quienes considera parte de su familia, Stephannie dedicó unas palabras de aliento a las otras competidoras que siguen en contienda. “Ellas tienen un testimonio detrás y un propósito que contar, así que me siento muy orgullosa de que estén aquí. Sé que lo van a hacer excelente y van a hacer un gran papel el día jueves”, señaló.

Por último, terminó su sorpresivo y emocional anuncio recalcando que el que se haya visto forzada a retirarse ahora no significa que abandone su sueño de convertirse en Miss Perú en el futuro. “ También decirles que no es un adiós. Este es mi sueño. Me voy a seguir preparando mucho. Sé que sigo perteneciendo a la familia de Miss Perú. Como he dicho, no es un adiós, así que no me voy a despedir ”, finalizó.

Como recodaremos, Stephannie Carhuas (quien se volvió viral luego de que muchos notaran su enorme ´parecido a Melissa Paredes) se encontraba liderando Top de missólogos y fanáticos del certamen, por lo que su retirada significaría una nueva oportunidad para otra candidata de ascender en la competencia, según opiniones de expertos.