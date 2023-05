El día martes 16 de mayo, las candidatas al Miss Perú tuvieron su última presentación en el programa de América TV, Mande Quien Mande. Como se sabe, el próximo 18 de mayo, las más de 25 candidatas competirán por la anhelada corona y se conocerá a la sucesora de Alessia Rovegno. Aquí, te contamos todos los detalles de su presentación.

Todas las candidatas deslumbraron en el programa Mande Quien Mande de María Pía Copello y La Carlota. Ellas estuvieron acompañadas por la Miss Perú 2012, Laura Spoya, quien anunció nuevos proyectos en el país para este año.

¿Cómo fue la presentación de las candidatas de Miss Perú?

Las candidatas al Miss Perú caminaron por el set de Mande Quien Mande luciendo vestidos muy coloridos y ceñidos al cuerpo diseñados por la marca Amorino. Cada una se presentó imponente y mostrando su mejor pasarela. Camila Escribens, Nathaly Terrones Sierra, Alexandra Balarezo y Nathie Quijano, son algunas de las candidatas que competirán por la corona.

La gran final del certamen de belleza será transmitida a través del programa Esto es Guerra, el próximo jueves 18 de mayo. Ese día se conocerá a la candidata que representará al Perú en la siguiente edición del Miss Universo 2023.

Asimismo, a través de las redes sociales, Jessica Newton compartió la corona que llevará la próxima Miss Perú. Además, se mostró apenada porque le tocará despedir a la modelo Alessia Rovegno. “Desde muy temprano estoy viendo los detalles con Lutty y me ha encantado la nueva corona hecha por Alejandro Arraiz. Es la primera vez que nuestra banda va a llevar Miss Universe Perú. También, con pena, ya que me va a tocar despedir a Alessia Rovegno, quien hizo un trabajo increíble, no solo en la clasificación, sino que ha sido una reina que solo me ha dado alegrías durante el año de reinado. Creo que la voy a guardar en mi corazón siempre”, dijo la la directora de la Organización Miss Perú.