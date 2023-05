El Miss Perú se acerca y las 26 candidatas a llevarse la corona se preparan para ser la sucesora de Alessia Rovegno, actual Miss Perú que entró al top 16 del Miss Universo. El público ya tiene a sus favoritas y los missólogos también; sin embargo, no sabremos quién será nuestra reina hasta el 18 de mayo, fecha en que se celebrará el concurso. Recordemos que las redes sociales se vuelven un arma fundamental para conocer a las candidatas, por ello, te damos a conocer quienes son las que tienen mayor cantidad de seguidores.

Alexandra Balarezo

La modelo e influencer de 26 años, cuenta con 331 mil seguidores en la red social de Instagram, donde sube contenido constantemente y es piropeada por miles de personas. La aspirante a la corona estudió hotelería y administración en la UPC donde quedó en primer puesto de su promoción. Actualmente se encuentra trabajando en una fundación que busca concientizar sobre el bullying, uno de los peores problemas sociales y que la modelo experimentó en carne propia.

“Nunca pensé estar participando en un concurso de belleza porque sentía que tenía un enfoque hacia la apariencia física y eso no iba con mis valores, pero cuando me di cuenta que iban mucho más allá fue que me animé a participar”, comentó Alexandra en su entrevista previa al concurso.

Alexandra Balarezzo nació en Canadá, tiene papá peruano y mamá francesa. (Foto:@alessandrabalarezzo)

Camila Escribens

La Miss Perú Supranational 2020 tiene 111 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte su día a día y es muy activa. Inmersa en el mundo de los concursos de belleza desde hace algunos años, la modelo de 24 años radicó gran parte de su vida en Estados Unidos y estudió la carrera de Negocios Internacionales. Además, Escribens es atleta de salto alto y su participación en varios certámenes, entre ellos el Miss Perú, es lo que la ha convertido en una de las favoritas del público.

“Siento mucha responsabilidad y me siento feliz de que mucha gente esté apoyándome. Es un honor para mí estar aquí”, confesó Camila en la entrevista realizada por Alessia Rovegno, Natalie Vértiz, Karen Schwarz, Romina Lozano y Olga Zumarán.

Camila Escribens es una de las favoritas de los missólogos y el público. (Foto: @camilaescribens)

Nathaly Terrones

La bombero y cirujana de 27 años se ha convertido en el foco de atención de muchos por su participación en el certamen y más aún por su parecido a la ex Miss Perú 2020 Janick Maceta, quien quedó como segunda finalista en el Miss Universo. Nathaly se ha convertido en una de las favoritas del público y de los missólogos por su impresionante belleza y admirable currículum, ya que siente una gran pasión por su profesión, por la cual decidió unirse al cuerpo de bomberos voluntarios. Actualmente cuenta con más de 47 mil seguidores en Instagram.

“Yo creo que todo pasa por algo y creo que la vida, ya sea por mi carrera y por el oficio que ejerzo, me ha hecho ver la realidad y lo que el país necesita. Creo que Miss Perú es la plataforma idónea para poder hacer algo por las personas que no tienen voz”, comentó la modelo tras la pregunta que le realizó Karen Schwarz.

Nathaly Terrones es la actual pareja del modelo Pancho Rodríguez. (Foto: @nathalyterrones)

Suheyn Cipriani

La ex Miss Eco International de 26 años viene a romper los estándares. Hace unos años le quitaron la corona del Miss Eco Internacional 2019 en El Cairo, Egipto, tras dar a conocer la hermosa noticia de que sería mamá y hoy, busca la corona del Miss Perú. La modelo y psicóloga de profesión tiene casi 44 mil seguidores en Instagram y actualmente, que se permite que las madres de familia puedan participar en los certámenes es una de las favoritas del público.

“Después que cambiaron las reglas vi la oportunidad de entrar aquí, pero ya con una perspectiva completamente diferente de lo que es la vida. Mi hijo me ha llevado a una madurez diferente, siento que estoy en el mejor momento de mi vida emocional y físicamente, me siento una mujer y mamá completa”, declara Suheyn en su entrevista.

Suheyn Cipriani fue destituida de su título de Miss Eco 2019 al anunciar que estaba embarazada. (Foto: @suheyncipriani)

Gianella Razuri

La modelo y tik toker peruana cuenta con poco más de 40 mil seguidores en su cuenta de Instagram y sueña con ser la sucesora de Alessia Rovegno. Al igual que Suheyn llega para romper estigmas ya que, sorprende a muchos del público por su faceta como madre.

“El mensaje que quiero dar a las chicas es que luchen por sus sueños, incluso a las mamás que no pudieron participar en años anteriores por las reglas, estar aquí y poder representarlas para mi es un orgullo”, comentó Gianella.