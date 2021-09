Conforme a los criterios de Saber más

Lo de Paula Montes no fue un golpe de suerte. Más bien, de esfuerzo. De esos que se miden por gotas de sudor y marcas en el abdomen. Literalmente. Con 25 años recién cumplidos, Paula es una de las modelos promesas de la capital. Su primer encuentro con la pasarela fue a los doce años en ‘Maria Emilia’, una de las escuelas de etiqueta social más conocidas de la Ciudad Blanca. “La Frieda Holler arequipeña”, como la llama ella. Allí aprendió las bases del maquillaje y los secretos del modelaje, que la acompañan hasta el día de hoy.

Cinco años después, ya establecida en Lima, Paula captó la atención de los diseñadores más cotizados de la escena local y poco después, se convirtió en una de las favoritas. Sus logros así lo confirman: en el 2017 se coronó como la imagen de la Semana de la Moda en Lima, uno de los primeros pasos importantes en su larga lista de triunfos. Pero, como todas las grandes, llegó el momento de un nuevo reto y Paula partió para Nueva York, donde trabajaba como modelo hasta hace unos meses, cuando decidió volver a Perú para emprender un nuevo camino: convertirse en Miss World 2021.

Días después de ser coronada Miss World Perú 2021, conversamos con la modelo a través de un enlace telefónico en el que nos contó los pormenores de su carrera en Nueva York, su ardua preparación para el certamen de belleza y sus sueños a futuro.

—Llevas años forjando una carrera como modelo. ¿Por qué decidiste cambiar el rumbo y postular al certamen de belleza ‘Miss World’?

—Siempre me llamó la atención ver los certámenes internacionales de belleza. Siempre pensé en participar algún día, pero lo veía como un plan lejano. Hay muchas figuras peruanas que han sido modelos y después Miss y siento que ese título les abrió puertas. Por ejemplo, Natalie Vértiz, Valeria Piazza… ellas han sabido utilizar la plataforma para saltar a otros medios y expandir sus carreras. Es una muy buena exposición. Después de dos años y medio regresé a Perú a visitar a mi familia, y empecé a averiguar sobre las audiciones. Mandé mi información a Miss World, hice el casting y fui elegida para llevar la banda de Lima. Miss World está muy enfocado en la labor social, y eso va alineado a mis objetivos. Así que decidí hacerlo.

—¿Cómo fue sido el entrenamiento durante todos esos primeros meses?

—Nada fácil. Contraté un profesor particular de pasarela. La pasarela de modelo es totalmente distinta a la de Miss. La pasarela de Miss se enfoca mucho en la expresión facial, la sonrisa, los movimientos de caderas…eres tú la que brilla. La modelo no. La modelo vende la ropa, desfila con cara seria…mientras más seria mejor. Lo que importa es la prenda. En cambio en el caso de la Miss, es ella quien debe brillar. Eso es algo que me ha costado lograr. No estaba acostumbrada. Me costaba sonreír (risas).

—¿Cómo te sientes al ser elegida Miss World Perú 2021?

—Después de todo el esfuerzo, me siento feliz. Es un honor tener la banda Perú y también; una gran responsabilidad. Lo di todo en el concurso nacional y ahora tengo muchas más ganas para dejar el país en alto. He dejado de ser Paula para ser Perú. Todo lo que haga estará ante los ojos del Perú y quiero hacer el mejor papel que pueda.

—Faltan pocos meses para el gran certamen internacional que tendrá lugar en Puerto Rico. ¿Cómo afrontas la situación y cuáles son tus expectativas?

—Con mucha emoción pero también nervios. Desde la participación de Maju Mantilla en el 2002 no hemos obtenido una clasificación. Ella dejó la valla muy alta, la admiro muchísimo. Así que mi objetivo es traer de vuelta la corona al Perú.

—En tus inicios, soñabas con convertirte en un ángel de Victoria’s Secret. Después del certamen, ¿cuál es el sueño? ¿seguir modelando? ¿aún apuntas a la compañía de lencería estadounidense?

—Ya no. Victorias Secret ya no es mi sueño. La compañía ha cambiado mucho. Creo que fue un sueño de adolescente, pero hoy en día ya no es algo que me llenaría. Ya no es algo trascendente para mí. Soy ‘health coach’ también, certificada en Nueva York. Siempre me llamó la atención la alimentación saludable, es algo que practico en mi día a día. Me gustaría ayudar a la gente compartiéndoles mis conocimientos. Después del Miss World, mis retos se concentran en seguir modelando y difundir la alimentación balanceada.

—Eres una mujer que va detrás de sus sueños. Empezaste a modelar en el Perú y poco después partiste para Nueva York con tan solo 20 años. ¿Cómo te lanzaste a tremendo reto siento tan joven?

—Soy una persona muy disciplinada y tenía la meta de Victoria’s Secret en la mente. Quería salir a un mercado más grande, sentía que había llegado al tope acá. Empecé a escribir correos a distintas agencias del mundo, en Estados Unidos, Australia…hice toda una investigación. Recibí algunas respuestas positivas pero nada muy serio y en otros casos, ni se molestaron en responderme los correos. Fue muy frustrante, pero no quería abandonar mi sueño. Entonces, decidí viajar a Nueva York a intentarlo en persona.

—Estuviste tres meses en Nueva York en audiciones para distintas agencias y solo en la última semana de tu estadía, lograste la meta. ¿Cómo afrontaste el constante rechazo? ¿pensaste en rendirte en algún momento?

—Claro que sí. Hubo un momento en el que casi tiro la toalla. Pensaba en dejarlo y regresarme en Perú, pero mi mamá no lo permitió. Mi mamá tuvo cáncer cuando era muy pequeña y estuvo sana durante diez años. Pero justo poco tiempo antes de viajar a Nueva York, volvió a enfermarse. Obviamente detuve los planes y me quedé cuidándola en Perú. Pero cuando se puso muy mal, me dijo que se sentía muy frustrada por haber interrumpido mis sueños. Me rogó que me viaje y cumpla mis sueños. En ese punto, no había nada que hacer con su enfermedad, el diagnóstico ya era claro. Fue de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, pero decidí hacerle caso. Partí a Nueva York y me despedí de ella, le dije que iba a perseguir mis sueños, iba a conseguir una agencia de modelos que me firme allá y le iba a cumplir la promesa. Me fui. Todos los días hablábamos por celular y ella estaba feliz porque me veía motivada, encaminada. En mis últimos diez días en Nueva York, recibí la noticia que había fallecido. Empecé a arreglar mis maletas para viajar a Perú pero me llamó mi hermano. Me preguntó si tenía el contrato, le dije que no y me dijo que no vuelva. Le prometí a mi madre que iba a conseguir ese contrato y no iba a regresar a Perú hasta lograrlo. Y así fue. Seis días antes que venza mi visa, me contrataron. Esa fue mi mamá. De todas maneras.

—Claramente, la perseverancia es una de tus virtudes. ¿Ese es el secreto del éxito?

—Creo que sí. Me gusta lo difícil, las metas altas, las cosas con altos estándares siempre me han llamado la atención. Nunca me ha gustado lo fácil. Superar los retos más grandes creo que es lo más gratificante. Pero para eso hay que tener mucha disciplina. Mucha gente tiene las aptitudes, el talento…pero pocos logran transformar sus sueños en realidad por falta de disciplina. Esa es la clave.





