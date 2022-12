11 / 11

Las fundadoras detrás de los emprendimientos digitales Miah y Tecky Brains fueron galardonadas este año como finalistas del concurso Women in Tech Latam Regional Awards 2022, promovido por la organización sin fines de lucro Women in Tech. Huamán ganó en la categoría ‘Startup’, y Goicochea, en la categoría “premio a la iniciativa más impactante”. (Foto: Women in Tech).