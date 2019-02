Karl Lagerfeld: las musas en la historia del káiser de la moda

- / -

Penélope Cruz: La actriz española fue una de las últimas en unirse a la fila de las musas de Karl. "Mi querido Karl, nunca olvidaré el cariño y respeto con el que siempre me has tratado. Tu generosidad, mente brillante y todo lo que me has hecho reír. Gracias por inspirarnos con tu arte durante todos estos años. Gracias maestro. Te quiero mucho", expresó la actriz en redes tras su partida.(Fotos: Instagram/ @penelopecruz)