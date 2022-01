Él es un personaje auténtico e irreverente que por varios años nos ha acompañado en el mundo digital. Inició su carrera como streamer, youtuber y evolucionó junto a los trends cibernéticos para convertirse en tik toker e instagramer. Sin embargo, hace unas semanas; luego de varios meses de trabajo incursiona en el mundo artístico lanzando su carrera como solista mediante un EP titulado “No estoy bien pero tampoco mal”.

“Soy un chico soñador que genera contenido en redes sociales que no le gusta estancarse”, comenta. “Creo firme y fielmente que reinventarme ha sido la clave para poder lograr mis metas. Quiero crear una conexión a través de mis canciones, que se sientan identificados, que les guste cada sentimiento. Es un gran reto”.

De gamer - streamer al mundo artístico ¿Por qué decidiste incursionar en el mundo de la música?

Desde pequeño estuve interesado en la música, en especial en el género urbano y el reggaeton. Siempre tuve un acercamiento a la cultura del rap, las batallas y muchos amigos artistas dentro de esa comunidad que apoyé desde mis inicios. Allí pude aprender mucho. Hace un mes aproximadamente, tuve la oportunidad de sacar una canción sobre el videojuego “Free Fire” como anticipación a mi faceta de artista y tuvo una alta repercusión en redes, llegando a más de 600 mil reproducciones en Youtube. Me pone muy contento que ahora me propuse incursionar de manera profesional en la música. Actualmente me encuentro trabajando en mi próximo EP y disco desde Enero, y gracias a los videojuegos pude comenzar a construir el sueño de pequeño.

¿Experimentaste algún evento especial que te motivó a empezar tu carrera como cantante?

Conocer al artista internacional Legarda, mi panita que ya no está con nosotros. Ver su espectacular trabajo dentro de la música, conocer todo tras bambalinas. Siempre llevo presente todos sus consejos. Recordar cómo era él, me llena de motivación para iniciar este camino.

¿En qué consiste este primer EP que lanzas? ¿Cuál es el mensaje detrás de toda la propuesta?

Este EP nace bajo la premisa de que en la vida nos formamos de diferentes experiencias que moldean nuestra personalidad y frente a las situaciones, nos expresamos a través de sentimientos. De esta manera, en él, cada sentimiento es manifestado mediante canciones. “Me cansé de buscarte” presenta el primer sentimiento : la superación. Y es que mi vida no es color de rosa, entonces este EP es una liberación de sentimientos para contarle a la gente las diferentes facetas que uno experimenta. Será un viaje muy interesante.

¿Cuál es la razón de ser o el objetivo de tu música?

Básicamente es darle un giro a mi carrera. Vengo planeando hacer música desde hace 2 años. Vengo conociendo el género urbano : tengo amigos dentro de la movida y creo que el objetivo primordial es que la gente pueda verme como artista, más que como creador de contenido o influencer. Quería dar ese giro porque quiero seguir escalando, siento que no tengo techo.

¿Qué significa que “No estás bien, pero tampoco mal” (título del EP)?

Es muy curioso pero “No estoy bien, pero no estoy mal” nace de una canción que no está en el EP. Pero básicamente es estar en un estado “de piloto automático”, en trance mientras vives la vida. Y lo que cuento en el EP es eso, el estado en que yo estaba. Podemos escuchar que este EP es una mezcla de varios géneros

¿Qué te motivó para realizar esta mezcla poco usual en los artistas made- in - peru?

Con mi equipo siempre tratamos de probar nuevos géneros. En el EP hay música disco, trap, hay R&B y de hecho, no me cierro a encajarme en un sólo género. Ahora, por ejemplo, saldremos con un afro trap. Son cosas distintas que no se han visto aquí. Ya tengo los temas finalizados y grabados y son una locura. Puedo decirte que el EP es solo el 20% de lo que yo les puedo dar como artista. He escalado y he llegado a un nivel que no pensaba.

Por último, ¿Cuáles son tus planes para este 2022? ¿Podríamos hablar de internacionalización?

Creo que los planes de internacionalización se van a dar con el tiempo. Este Enero y Febrero voy a lanzar 2 temas. Incluso me gustaría colaborar con otros artistas peruanos.