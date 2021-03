Conforme a los criterios de Saber más

A puertas de cumplir 20 años, la cantante Renata Flores se posiciona como una de las figuras más prometedoras del ámbito musical peruano. Impulsora del quechua a través del trap, hip hop y pop; y constante en la reivindicación de la mujer y su papel en la cultura andina, conversa en exclusiva con El Comercio para compartir pasajes de su vida, en los que sus abuelas y su madre son valientes protagonistas.

Formas parte del reto en redes #NadaNosDetiene, en el marco del Día de la Mujer con tu canción Chañan Cori Coca. ¿Por qué crees que es importante que a pesar de la emergencia sanitaria que estamos atravesando no dejemos de crear comunidad en fechas como el 8M?

Estoy muy contenta de que Chañan Cori Coca haya sido parte del reto de Nike y que muchas mujeres se hayan unido, creando una comunidad cada vez más grande en el marco del Día de la Mujer. Creo que es importante utilizar los medios que tengamos, las redes sociales, para hacer algo, dar un mensaje positivo y crear comunidad, en tiempos como el actual no se puede dejar de lado la situación de la mujer.

¿Cuáles consideras que son los puntos de conversación y acción más importantes a tener en cuenta este 8M?

Desde que inicié he buscado estar involucrada con temas sociales, y el empoderamiento de la mujer es uno de los más importantes. Creo que eso es lo esencial en esta fecha. No podemos quedarnos sin hacer nada ante la injusticia, viendo a tantas mujeres que son maltratadas, que en lugar de que haya un complemento con el sexo opuesto haya una desigualdad increíble. Esto último en la parte laboral, en el hogar y en más ámbitos. Desde pequeña, en el lugar donde vivo también pude apreciar mucha injusticia. La mujer andina siempre ha sido una parte importante en el Perú, ha logrado grandes cosas, pero muchas veces no son reivindicadas. Por eso me gusta hablar de ellas. En “Tijeras” hablo de eso.

Para configurar “ISQUN” (que significa “Nueve” en quechua), tu álbum debut, tomaste como punto de partida a distintas mujeres luchadoras de nuestro país, y también de tu vida personal...

Si, en el álbum que se viene también hablo de ellas. Son mujeres que cambiaron la historia con logros importantes que nos demuestran que todas podemos lograrlo, no hay límites. Empecé buscando a mujeres del imperio. Ahí fue que hallé a Chañan Cori Coca, una guerrera inca que ayudó a Pachacútec a defender al Cusco de los chankas, una leyenda que me encanta. También hay una canción inspirada en Francisca Pizarro, que fue una de las primeras mujeres mestizas, y otras mujeres más como María Parado de Bellido, Rita Puma Justo y Beatriz Clara Coya, que fue una de las últimas princesas incas y sufrió mucho, ya que a los 16 años la emparejaron a la fuerza con un español. Tan chiquita ella, no pudo conocer al amor, y ‘presentaron’ esa unión como un premio. Hay muchos temas de qué hablar en el álbum, y también están estas canciones inspiradas en las mujeres del hoy, como mis abuelitas.

¿Cuáles dirías que son las cualidades que más admiras de la mujer peruana?

Tenemos muchas. Somos fuertes, no hay límites para nosotras. A pesar de las dificultades, siempre vemos como salir adelante con nuestras familias. Ese impulso que tenemos que seguir, por los demás, por nuestros hijos, nuestros hermanos. Siento que la mujer peruana es tan diversa, rica en costumbres, es solidaria. Hay mucho por reconocer, por aprender e investigar también acerca de nuestras ancestras.

A través de tu música además del empoderamiento buscas reivindicar el quechua. ¿Por qué es tan crucial aprender de este idioma?

Uno porque ya no debe haber esos prejuicios con el quechua, de aprenderlo, de hablarlo. Segundo porque es muy importante conocer más de lo nuestro, abrazarlo. Si uno a veces solo por moda aprende inglés o francés, ¿por qué no hacerlo con lo suyo? Al quechua también debería dársele un lugar importante. Algo que siempre digo es que el quechua puede hacer que nosotros configuremos esa identidad que aún como peruanos nos falta, y se puede lograr aprendiendo el idioma.

¿Quién sembró en ti el amor por el quechua y la música?

Mi mamá y mis abuelitas. Ellas me han enseñado mucho, son todo un ejemplo para mí. Las historias que me cuentan, todo lo que han vivido, es increíble, solo imaginarlo me duele mucho. Pero también me anima aprender de su fortaleza, las admiro por sus logros. Mi abuelita enseñó en zonas rurales durante la época del terrorismo, ha pasado y visto muchas cosas. Ha llorado demasiado. Mi otra abuelita pues no tuvo la oportunidad de terminar la escuela, aún así salió adelante con su familia, buscó la forma de dar educación a sus hijos. Gracias a ellas, Julia y Adalberta, estoy donde estoy . Mi mamá también ha estado muy involucrada con el arte, con la cultura, ha tenido muchos proyectos junto a jóvenes; y al ver todo eso me han impulsado a seguir en lo que amo.

Música y sociedad. ¿Dónde crees que radica su importancia?

La música es importante para la sociedad porque por medio de ella desarrollamos nuestra creatividad, no estamos tan parametrados con una cosa. A través de ella se puede lograr mucho. Desde pequeña siempre quise generar un cambio y creo que con mi música lo estoy haciendo. Veo que funciona, que más personas valoran el quechua, quieren aprender de su cultura. Con el tiempo, espero llegar mucho más allá.

