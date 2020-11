“Si tu quieres ser mi novio, tienes que juntarte con mis amigas. Haz que dure para siempre, la amistad nunca termina”. En julio de 1996, este pegajoso estribillo conseguiría llevar a la popularidad a un grupo de jóvenes británicas con personalidades contrastantes. Las mismas, que un par de años atrás probaron suerte en un cásting abierto de la productora Heart Management, anunciado por una revista londinense.

El himno -creado por Mel Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm y Geri Halliwell, y el compositor Richard “Biff” Stannard- se configuró en apenas media hora en una tarde en que el grupo se juntó a decidir cuál sería el primer single de la banda, y según Telegraph no contó con la presencia de Victoria Beckham (en ese entonces Victoria Addams) debido a que ella se encontraba en una boda. ¿Será por eso que apenas y se siente su participación en el coro?

Otro dato relevante es que el popular “Wannabe” utilizó como base de inspiración el ritmo de “You’re the one that i want”, canción de la cinta Grease; y fue Stannard quien pronunció por primera vez la frase “if you wanna be my lover, you gotta get with my friends” (si tu quieres ser mi amante, tienes que juntarte con mis amigas), dando rienda suelta al resto de las chicas para continuar con la composición.

Y la fórmula sí que dio frutos. Para finales del año de su lanzamiento “Wannabe” ya se posicionaba como número uno en 22 países distintos, y se convirtió en el sencillo más vendido de la historia por un grupo femenino, en ese entonces.

Otro de los ingredientes que sin duda sumó al éxito, fue el potente videoclip que acompaña la melodía, coronado -quizás- como uno de los más icónicos en la historia de la música. Para empezar, la pieza fue grabada en una sola toma de plano secuencia (aunque muchos han analizado el clip en busca de cortes), con participaciones extravagantes de cada integrante entre las que destaca la voltereta invertida de Mel C, las bragas de Baby Spice y el baile en las escaleras de todas las chicas.

Más datos

En principio, el videoclip de “Wannabe” iba a ser rodado en Barcelona. Sin embargo, no se consiguieron los permisos necesarios para hacerlo realidad y el escenario elegido terminaría siendo el Hotel St. Pancras, situado en el centro de la ciudad muy cerca al Museo Británico. Su estilo es renacentista y en el año 2011 fue restaurado para visitas de turistas y ciudadanos locales.

20 años después de su estreno, en el 2016, la canción se reivindicó bajo una especie de himno feminista bautizado como "End violence against girls", campaña promocionada por la organización Project Everyone, con el fin de poner en conversación problemas que aquejan a cientos de niñas en el mundo, como la violencia de género, el matrimonio infantil y la falta de oportunidades en la educación de calidad.

A puertas de cumplir 25 años, se ha anunciado la producción de un documental inspirado en “Wannabe”, que abordará pasajes históricos de las Spice Girls y estará a cargo de la cadena de televisión británica Chanel 4. Hasta el momento, se sabe que Mel C, Mel B, Geri Horner y Emma Bunton participarán en las entrevistas del producto audiovisual, por lo que solo queda estar atentos a la posible respuesta de Victoria Beckham.

