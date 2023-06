La mala racha de infidelidades cobró una nueva víctima. Esta vez, Natalie Portman está en el ojo de la tormenta al rumorearse una posible crisis matrimonial luego de que salieran a la luz reveladoras fotos que confirmarían que su esposo, el bailarín Benjamin Millepied, le fue infiel con una activista francesa de 25 años. Aunque la actriz es quien está pasando el mal trago ante la opinión pública, fuentes cercanas afirman que la pareja estaría intentando salvar su matrimonio a toda costa.

Para Natalie (41) y Benjamin (45), una infidelidad podría no ser el fin de su matrimonio. Así lo explican fuentes cercanas a la pareja, quienes afirman que el ‘affair’ del antiguo bailarín principal del Ballet Municipal de Nueva York con la joven veinteañera “duró poco y ya se terminó”, según cuenta el medio People. Un ‘error’ que al parecer la famosa pareja estaría tratando de enmendar por el bien de su relación y la familia que luego formaron al lado de sus dos hijos (Aleph de 12 años y Amalia de 6).

Natalie Portman y su esposo se conocieron en el set de grabación del “Cisne Negro”, donde ella era la protagonista y Benjamin el coreógrafo. En el 2010se comprometieron y dos años después se casaron en una idílica boda celebrada en California. Varios años después, el matrimonio de Natalie y Benjamin parecía más unido que nunca luego de que en agosto del año pasado celebraran su décimo aniversario y todo el mundo fuera testigo de que lograron superar las dificultades en la relación a raíz de los románticos mensajes que se dedicaron en Instagram en ese entonces.

Una simbólica renovación de votos que al parecer duró poco, pues los rumores de una crisis matrimonial estallaron luego de que el medio frances Voici revelara exclusivas imágenes en las que Benjamin estaría pasando tiempo con Étienne, una conocida activista francesa 20 años menor que él . De acuerdo al reporte, a inicios de marzo, Natalie habría descubierto que él le había sido infiel. Aunque en noviembre del año pasado ya era un secreto a voces en el set de grabaciones de “May December”, la película que ella protagoniza; los rumores se avivaron durante el Festival de Cannes, donde la actriz brilló en solitario en la alfombra roja y el estreno de su película. Dos meses después, el 24 de mayo, la situación se salió de control cuando se reveló públicamente las comprometedoras fotos en las que se ve a Benjamin y Étienne entrando y saliendo después haber estado casi dos horas en la oficina de él.

Etienne y el esposo de Natalie Portman entrando y saliendo por separado del edificio de la oficina de él. (Fotos: Backgrid/Pag Six)

Y aunque para muchas parejas una infidelidad de esta escala podría ser sinónimo de divorcio o separación, parece que el esposo de actriz ganadora del Oscar está haciendo lo posible por enmendar su ‘error’ y lograr mantener unida a su familia. “ Ellos no se han separado y están tratando de arreglar las cosas. Ben está haciendo todo lo que puede para que Natalie lo perdone. Él la ama a ella y a su familia ”, afirmaron fuentes al medio Page Six. En cuanto a Natalie, aunque ha evitado pronunciarse sobre el tema, las fuentes también aseguran que su mayor prioridad es proteger a sus hijos a toda costa. “Natalie es extremadamente reservada y no tiene intención de mostrar esto en los medios. Su mayor prioridad es proteger a sus hijos y su privacidad”, afirman.

Decisión que parece reflejarse en la actitud que tomaron en sus salidas públicas. El 26 de mayo, ambos fueron captados juntos en el concierto de Beyoncé en Paris e incluso, días más tarde, fueron vistos besándose mientras cenaban en un restaurante en la ciudad. Es más, incluso Natalie decidió mostrarse públicamente y continuar con sus actividades personales. Mientras todos los rumores corrían, la actriz reapareció este fin de semana en las gradas del estadio el Parque de los Príncipes, donde se mostró de lo más tranquila y sonriente durante el partido de Paris Saint-Germain y el Clermont Foot 63.

Natalie Portman mostrándose feliz en público en el Festival de Cannes y en un partido de Fútbol en París. (Fotos: AFP, Wireimage)

Quién es Étienne, la joven con la que le fueron infiel a Natalie Portman

Camille Étienne es una joven francesa de 25 años conocida por su labor como activista climática. Estudió Ciencias Sociales en Sciences Po Paris e incluso suele intervenir en el Parlamento Europeo, adonde suele acudir junto a activistas como Greta Thunberg. Casi toda una celebridad en el país europeo, pues ha protagonizado varias cortometrajes sobre el medio ambiente e incluso ha escrito su propio libro sobre el tema, “Por un levantamiento ecológico: superando nuestra impotencia colectiva”. Su fama e influencia alcanzó tal grado que en el 2020, la edición francesa de la Revista Vanity Fair la nombró una de las “50 mujeres francesas que moldearon el 2020″.