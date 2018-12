Navidad: contágiate de la alegría de los clásicos villancicos cantados en español

A pocos días de celebrar la Navidad, muchos ya se contagiaron de este espíritu lleno de paz y es común escuchar que algunos de nuestros conocidos tienen en su lista de Spotify villancicos para ir de acorde con esta bonita época.

Estas clásicas canciones, típicas de diciembre, las oímos desde pequeños, pero pocos sabemos que sus versiones originales están en inglés, las nombraron Patrimonio Intangible por la Unesco o que fueron compuestas en el siglo XIX.



A continuación, te mostraremos los villancicos más representativos que fueron traducidos al español, interpretados en distintos ritmos musicales y que cuentan con extraordinarios videos.



Santa Claus is coming to town (Santa Claus llegó a la ciudad)

Fue compuesta en 1932 por los estadounidenses Jhon Frederick Coot y Haven Gillespie e interpretada por primera vez en 1934, convirtiéndose en un referente navideño por excelencia.

Tal es el éxito del villancico que Luis Miguel decidió cantarla en 2006, dándole un ritmo de jazz que fue parte de su primer álbum navideño que lanzó al mercado a lo largo de su carrera.



Hoy, es común escucharlo en cualquier local comercial como música de fondo, siendo del gusto de los clientes por su contagioso ritmo.



Jingle Bells

Este año, el mexicano Emmanuel decidió sacar su disco navideño con toques de charleston. El video del villancico está ambientando en los años 20 y tiene una melodía que invita a escucharlo de principio a fin, incluso te motiva a dar unos pasos de baile.

Jingle Bells fue escrito en 1857 por James Pierpont y desde la fecha es interpretada por distintos cantantes alrededor del mundo, incluso formó parte de la banda sonora de la serie estadounidense Glee.



Rudolph, the red nosed reindeer (Rodolfo, el reno)

Una vieja leyenda estadounidense cuenta que un pequeño reno era la burla de su manada porque tenía la nariz roja, pero un día Papá Noel decidió adoptarlo y ponerlo al mando de su trineo para que guíe a los demás renos, debido a su brillante luz que permitía alumbrarlos en la oscuridad de la noche.

Al mismo estilo de Santa Claus, Rodolfo fue una creación publicitaria de una tienda por departamentos que anunciaba las ofertas navideñas en 1939 y creada por Robert L. Mary. Fue grande la acogida del público, que se escribieron historietas, villancicos y hasta una colección de estampillas.

Puede ser considerado como uno de los villancicos íconos de Navidad y de gran gusto popular, motivo por el cual decenas de cantantes grabaron una versión distinta de "Rodolfo el reno", siendo, sin duda, la interpretada por Thalía en 2009 una de las más hermosas.



Silent night (Noche de paz)

Una de las melodías más dulces que se escucha en Navidad es "Noche de paz" (versión en español de Silent night), la cual te llena de calma al solo oír sus primeros acordes.

Este villancico compuesto en 1818 por el austriaco Xavier Gruber, fue proclamado por la Unesco como Patrimonio Cultural Intangible en 2011, pero fueron las integrantes del grupo colombiano Ventino, las encargadas de acoplar sus angelicales voces con esta melodía.



Ellas grabaron el villancico en noviembre de 2017 y, desde la fecha, encandilan a aquellos que las escuchan. Altamente recomendable.



All I want for Christmas is you (Mi mejor regalo eres tú)

No es considerado como un villancico como tal, pero desde que se escuchó por primera vez en 1994 se convirtió en una pieza tradicional de Navidad. Fue la cantante y compositora Mariah Carey la artífice de esta joya navideña, la cual es imprescindible en las fiestas de fin de año.

Muchos consideran que este tema ya debe ser considerado como un clásico de diciembre, motivo por cual señalan que es imposible que alguna otra versión lo pueda superar y más si es traducida a otro idioma.



Pero el youtuber colombiano Juan Pablo Jaramillo y tres amigos decidieron hacer su propia versión de este tema en español en 2017, logrando una gran aceptación por parte del público. Ellos lograron combinar sus voces con la impecable melodía de este tema.



BONUS TRACK:



Patacláun

El Perú no podía quedarse atrás y en 1997 la teleserie Patacláun incluyó dos clásicos villancicos en su capítulo ‘La Navidad’. Aquella oportunidad 'Queca', 'Tony', 'Gonzalete' y 'Machín' interpretaron dos temas al son de cumbia.



Para los televidentes, ese fue uno de los mejores episodios de la ficción, donde explicaron de manera cómica el verdadero sentimiento de la Navidad.