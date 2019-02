Netflix: Diez películas románticas escondidas que no te puedes perder

- / -

Blue Jay. Se adoraron y compartían una conexión muy especial; sin embargo, no se ven desde hace años. Esta parejita de colegio se vuelve a encontrar muchos años después en su ciudad natal, retomando no solo su particular vínculo, sino también reviviendo todos los fantasmas del pasado. Si te gustan las películas algo experimentales e independientes y adoras un buen guión, tienes que verla. (Foto: Difusión)