Año Nuevo está a la vuelta de la esquina y es hora de calentar motores. Y para ello, nada mejor que contagiarnos del espíritu de fiestas junto a Ross, Rachel, Monica, Joey, Phoebe y Chandler, los entrañables personajes de la serie 'Friends', que robaron los corazones de millones durante los años noventa y lo siguen haciendo hasta el día de hoy.

Desde su estreno en 1994 hasta su final en el 2004, la icónica serie lanzó 10 temporadas y 236 episodios, de los cuales tres trataron de la celebración de Año Nuevo. A propósito del fin de año, llegó la hora de abrir Netflix y darles un vistazo de nuevo.

¿Te animas a revivirlos? Aquí te contamos cuáles son, en qué temporada los puedes encontrar y de qué tratan.

“The One With The Monkey” (Temporada 1, episodio 10)

El primer capítulo sobre Año Nuevo que la serie lanzó en toda su historia.

Los seis personajes principales están solteros, así que acuerdan no llevar parejas a su fiesta de fin de año. Sin embargo, las cosas se complican cuando Phoebe conoce a David y lo invita. Luego, Joey decide llevar a una chica, Monica a 'Fun Fun Bobby', Rachel a Paolo y Chandler a Janice. Ross se siente traicionado y se queda solo con Marcel, el mono que adoptó recientemente como mascota.

Sin embargo, al final de la noche, lo seis amigos se quedan solos y pasan las fiestas unidos.

“The One with All the Resolutions" (Temporada 5, episodio 11)

Chandler y Monica llevan una relación a escondidas de Ross y el resto de sus amigos, a excepción de Joey. Para darse un beso a las doce de la noche, sin que nadie lo note, le piden a Joey que cree un plan y todo sale a la perfección.

Luego de la fiesta, todos comparten sus resoluciones de Año Nuevo y algunas escenas después, Rachel se entera de la relación de Monica y Chandler. Es el fin de la relación a escondidas.

"The One with the Routine" (Temporada 6, espisodio 10)



Un año después, todo ha cambiado. Monica y Chandler llevan una relación pública e incluso viven juntos. Por su parte, Joey está enamorado de su nueva compañera de departamento, Janine, y busca conquistarla. Para ello, se convierte en su pareja de baile en el 'Dick Clark’s Rockin’ New Year’s Eve show' e invita a Ross y Monica, quienes son fanáticos del programa de televisión desde pequeños.

Durante la grabación del programa, los hermanos Geller se emocionan e interpretan "The routine", una rutina de baile que llevan practicando desde chicos y con la que han ganado premios anteriormente.