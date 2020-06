El catálogo de Netflix se caracteriza por su diversidad y representación de la comunidad LGBT desde diversos puntos. En el Mes del Orgullo, Netflix destaca a los personajes y series LGTBIQ+ que unen a los usuarios peruanos en todo el año. Por ello, la plataforma streaming y GLAAD publicaron un estudio que demuestra cuáles son los más importantes en ayudar a generar empatía entre los espectadores a nivel nacional.

El estudio publicado hoy, muestra que algunas de las series favoritas están ayudando a generar empatía entre los espectadores. Alrededor del 70% de las personas peruanas dijeron que series como Élite y Sex Education, y personajes como Casey de Atypical y Robin de Stranger Things, ayudaron a aumentar su entendimiento de la comunidad LGBTQ1 y a mejorar sus propias relaciones interpersonales con personas LGBTQ2.





“Dada la polarización actual que se está presentando alrededor del mundo, la representación en pantalla es más importante que nunca. Netflix y los narradores de historias de todo el mundo tienen la oportunidad de aumentar la aceptación de la comunidad LGBTQ+ a través del entretenimiento” dijo Mónica Trasandes, Directora de Medios en Español para GLAAD. “Series como Sex Education y Élite no solo son grandes historias, sino que permiten que más personas vean sus vidas reflejadas en la pantalla, lo cual aumenta la empatía y la comprensión. Los datos lo demuestran: mostrar una mayor representación acelera la aceptación.”

La gran mayoría de los encuestados LGBTQ, sienten que el entretenimiento ahora refleja de forma más precisa a la comunidad que hace dos años. Sin embargo, también resaltan áreas importantes de mejora como contar historias queer de mayor impacto, incluidas más historias de padres, madres y familias LGBTQ, y que ofrezcan una mirada más profunda sobre las relaciones interpersonales entre la comunidad LGBTQ y sus familiares y amistades. Esto es particularmente relevante, ya que tres cuartos (78%) de los encuestados LGBTQ, dijeron que las historias en la pantalla ayudaron a generar mayor comprensión por parte de sus familiares.

El estudio también muestra que los personajes y series con los que la comunidad LGBTQ se siente más representada, coinciden con los que generan mayor empatía entre quienes no son LGBTQ, específicamente.

*Aquí algunos de los personajes LGTB más queridos en Netflix:

Casey Gardner de Atypical

Eric Effiong de Sex Education

Lito Rodriguez de Sense8

Omar Shanaa de Élite

Piper Chapman de Orange is the New Black

Robin Buckley de Stranger Things

Ellie Chu de Si supieras

Theo Putnam de El mundo oculto de sabrina

