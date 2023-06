Tras varios días de especulaciones acerca de una posible infidelidad con la influencer brasileña Fernanda Campos , Neymar Jr decidió hacer una declaración pública para disculparse con su novia, Bruna Biancardi, quien además se encuentra embarazada. Este miércoles (21), el jugador expresó su pesar por la exposición mediática y se declaró abiertamente a la influencer brasileña.

Los Rumores de la infidelidad

El último domingo 18 de junio, una influencer brasileña conocida como Fernanda Campos, afirmó haber estado involucrada en un breve romance con la estrella Neymar Jr mientras este mantenía una relación con su actual prometida, Bruna Biancardi. Según informes del diario brasileño Metropoles este supuesto encuentro habría ocurrido cerca del Día de los Enamorados, celebrado el 12 de junio en Brasil. La influencer también publicó videos de Neymar y capturas de pantallas de conversaciones con el jugador, que muestran una cita entre ambos.

En contraste, el periodista brasileño Erlan Bastos hizo una declaración pública afirmando que Bruna Biancardi y Neymar Jr tenían un supuesto “acuerdo” que permitía al jugador involucrarse con otras mujeres. Sin embargo, tras la gran repercusión mediática generada por esta afirmación, Bruna se comunicó directamente con el periodista para desmentir la información y, además, compartió su mensaje en sus propias redes sociales.

“¿De dónde sacaste esta mierda que estás difundiendo, querido? ¿ Qué acuerdo?” preguntó ella. “¡Muestra pruebas entonces! Porque si no lo demuestras, te vas a llevar un gran proceso en la espalda”, se rebeló.

Publicación compartida en los stories de Bruna Biancardi (Foto: Captura de pantalla)

La publicación de Neymar

Después de toda la repercusión mediática, Neymar y Bruna fueron vistos juntos en la ceremonia de un pre-matrimonio de uno de los amigos del jugador. Además, Neymar compartió una foto en sus redes sociales con una indirecta dirigida a los rumores que se habían vuelto virales. En la descripción de la foto, el jugador escribió: “All my life, they been tryin’ to keep me down” (Toda mi vida, han intentado mantenerme abajo) y en la localización agregó: “Onde o amor faz morada e a inveja não nos abala” (Donde el amor encuentra su hogar y la envidia no nos afecta).

Tras esta publicación, parece que Neymar ha aceptado la existencia de los rumores de infidelidad y ha decidido pedir disculpas públicamente a su esposa, Bruna Biancardi, a través de una carta abierta en sus redes sociales. Esta publicación ya ha recibido más de 4 millones de “likes” y dice lo siguiente:

“Bru, hago esto por ustedes dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en NUESTRA vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado”, afirmó Neymar refiriéndose al hijo que esperan juntos.

Luego, el jugador admitió su gran error. “Cometí un error. Me equivoqué contigo. Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo. Pero mis errores en mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad con mi familia y amigos… Todo esto llegó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba seguir a mi lado, la madre de mi hijo. Alcanzó a su familia, quien hoy es mi familia. Alcanzó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad”.

Neymar terminó el pedido de disculpas afirmando que ya se disculpó en persona pero que aun así siente la necesidad de hacerlo en público. “Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero HOY eres la certeza de que quiero intentarlo”.

“Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. SIEMPRE NOSOTROS, te amo ❤️” finalizó el jugador brasileño.