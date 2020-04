¿Nuevo trabajo? Cinco formas de sobrevivir a la primera semana

Ser la chica nueva en un trabajo es una experiencia que todas hemos pasado alguna vez y no es del todo sencillo. Llegar a un lugar donde nadie te conoce y no tienes amigos puede ser una situación incómoda pero fácil de superar si es que se tiene una buena actitud.

Estos son cinco consejos que puedes tener en cuenta para que tu primera semana en la oficina sea una experiencia agradable.

1. Asegúrate de ser accesible

Entre más sociable te veas, más personas se te acercarán a conversar. Intenta tener siempre una sonrisa desde el inicio para dar una imagen agradable de ti misma. No temas en tener pequeñas conversaciones con tus vecinos de escritorio pero sin interrumpirlos. De esa forma empezarás a hacerte un espacio en la oficina.

2. Dedícate a observar la rutina de trabajo

No te llenes de tareas ni grandes proyectos durante tu primera semana. Lo que debes hacer es ver la forma como todos trabajan ahí, qué le corresponde hacer a cada uno, la cultura de la empresa, etc. Así empezarás a sentirte poco a poco parte del nuevo ambiente de trabajo.

3. Llega con la mente abierta y ganas de aprender

Ten por seguro que tu primer día estarás algo perdida, eso es normal. Lo mejor es llegar con la actitud de ser como una esponja y aprender lo más posible dejando un poco de lado tus experiencias pasadas. No compares tu nuevo trabajo con el anterior.

4. Tómatelo con calma

Iniciar con un reto o llegar a un lugar nuevo siempre es sinónimo de nerviosismo y algo de ansiedad. Eso no tiene nada de raro pero, si no aprendes a controlarlo, podría jugar en tu contra. No te atolondres por querer hacer muchas cosas ni por ser amiga de todos el primer día de trabajo. Dale tiempo al tiempo sin dejar de poner lo mejor de ti.

5. Hazte notar

No tengas miedo de dar tu opinión en reuniones o expresar tus ideas cuando trabajes en equipo. El punto es que los demás se den cuenta que estás ahí para ayudar y que tienes ganas de hacer una buena labor. Esa es la mejor forma de que los demás te noten y no por llegar tarde, hablar de más o vestirte de forma inapropiada.