La noche de los premios Oscar estuvo repleta de sospresas. Más allá de los impresionantes looks que desfilaron los asistentes en la alfombra roja y las premiaciones de la noche, los escándalos no se hicieron esperar en la esperada gala. El más comentado de la noche fue protagonizado por Will Smith al darle un golpe en el rostro a Chris Rock, quien se burló de una condición que sufre Jada Pinkett Smith, esposa del mencionado actor. El hecho se volvió viral en redes sociales y ha desatado una polémica.

Lo que pasó

Todo sucedió mientras Chris Rock presentaba un premio en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles. Como suele suceder, la premiación estuvo precidida de momentos cómicos. Aunque inicialmente el actor estaba bromeando sobre Penélope Cruz y su esposo, el director Javier Bardem; luego giró la conversación hacia Jada Pinkett Smith.

“Jada, te amo. ‘G.I. Jane 2′. No puedo esperar por verla”, dijo Rock. Inmediatamente, las cámaras mostraron el rostro desencajado y enfadado de Jada, seguido por el de su Will quien también se mostro bastante molesto. Minutos después, el actor subió al escenario y le propinó una golpiza en el rostro. “Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, gritó el actor.

La burla de Rock hizo referencia al look rapado de Jada, el cual asemejó al que llevó la actriz Demi Moore en el film “G.I. Jane” de 1997.

Sobre la alopecia

Lo dicho por Rock no solo fue condenado por el actor, también por muchos seguidores en las redes sociales. Eso sin justificar el acto de violencia protagonizado por Smith, por supuesto. Como se sabe, el look de Jada no se debe a una elección estilistíca, sino a una condición llamada alopecia areata que oscasiona la caída de cabello anormal.

La alopecia areata es una enfermedad autoinmune que genera la rápida y brusa caída del cabello. Puede aparecer en el cuello cabelludo, pero también en otras áreas del cuerpo. Cada caso cambia según el paciente.

Aunque sus causas son comunes, debe haber una predisposición genética y una alteración autoinmune para que esta condición se presente. Además, los casos suelen incrementarse en situaciones de estrés o depresión. Los tratamientos varían, pero suelen utilizarse corticoides para los pacientes con esta enfermedad. Sin embargo, no se trata de tratamientos curativos, los pacientes pueden sufrir recaídas.

“Voy a cortarme todo hasta dejar ver el cuero cabelludo para que nadie piense que me he sometido a una cirugía cerebral, o algo así”, dijo Jada Pinkett Smith en un clip publicado en sus redes sociales el año pasado.“Esta alopecia y yo seremos amigas... ¡Punto!”, recalcó.