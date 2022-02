“Siempre existieron relaciones tóxicas, solo que recién tomamos conciencia”, afirma la psicoterapeuta de parejas y fundadora de Agape, Fadia Sierra. Por años, los comportamientos tóxicos en una relación pasaban desapercibido. Ahora, vemos a cada vez más personas darse cuenta de que actitudes que se creían normales, en realidad son dañinas. Por eso, con la guía de una psicoterapeuta de parejas, te explicamos cómo puedes identificar si tu pareja es tóxica.

La difusión de información sobre salud mental hace que la gente tome conciencia, asegura la especialista. Por eso, ser consciente de que se está en una relación tóxica permite sanar o en otros casos, alejarse.

Identifica a una pareja tóxica

Entre los principales signos de alarma o red flags está el malestar. Se supone que cuando uno está en una relación es porque busca su bienestar, y si esto no sucede y el malestar se vuelve permanente, se convierte en un indicador de que la relación no está funcionando.

A partir de este malestar, se debe identificar qué características de esa persona son dañinas: si la pareja es muy celosa, posesiva, dependiente, controladora, manipuladora, entre otros comportamientos dañinos que, además, para ser catalogados como “tóxicos” deben repetirse en varias ocasiones.

Reconoce los vínculos tóxicos

Además, algo importante que hay que tener en cuenta al momento de catalogar a alguien como “una pareja tóxica” es razonar bajo la siguiente lógica: “si mi pareja es tóxica, quiere decir que estoy en un vínculo tóxico; por lo tanto, yo también tengo algo de tóxico”. Lo cual no quiere decir que se minimice el daño que se ocasionó, sino que sea utilizado para identificar (y no discriminar) qué problemas hay en la relación para poder buscar una solución.

Decide qué hacer al respecto

Tal vez puedan surgir dudas sobre si es una relación que tiene arreglo y se puede mejorar con comunicación, o si en realidad es una que se debe cortar definitivamente. La psicoterapeuta nos cuenta que en estos casos, las red flags dan en el clavo; pues ayudan a que se puedan identificar qué diferencias de principios hay entre la pareja. Si los principios son negociables o no.

“Si sé que esa pareja vulnera mis principios, es un buen indicador de que esto (la relación) ya no puede ser”, aconseja la terapeuta. Así que si aún te quedan dudas de si tu pareja es tóxica o no, aplica la lógica que propone la especialista en terapia de parejas y date cuenta de que aún estás a tiempo de solucionar los problemas en pareja o, en el otro caso, de que esa relación ya no da para más.

TE PUEDE INTERESAR