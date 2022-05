La infidelidad no discrimina. Le fueron infiel a Lady Diana, Jennifer Aniston, Demi Moore, Victoria Beckham e incluso a Beyoncé. Una realidad que golpea muchísimo a las relaciones monógamas y que puede resultar en un cuadro de depresión o ansiedad en caso no sepamos manejar esta difícil situación. La psicóloga y terapeuta de parejas Massiel Martel explica qué debes hacer si descubres que tu pareja te fue infiel.

Primeras reacciones

“Como muchas otras situaciones adversas en la vida, la infidelidad puede llegar a generar un estrés postraumático”, revela la psicóloga. Es como entrar en un estado de shock luego de sentirte vulnerada, engañada y traicionada por aquella persona en la que depositaste toda tu confianza. Este bloqueo mental hace que tus primeras reacciones sean de reclamo en base al dolor, la tristeza, la ansiedad, la cólera, entre otras emociones fuertes, generando una grave situación de tensión.

De acuerdo a la especialista, cuando se le pregunta a alguien si perdonaría una infidelidad, su primera reacción es un rotundo no. Sin embargo, afirma que cuando se enfrentan a esta situación en la vida real, suelen perdonarla. Por eso, recomienda no apresurarse a tomar decisiones tempranas y definitivas (terminar o continuar) . No te encuentras emocionalmente estable, por lo que no puedes saber la magnitud real de las consecuencias de tomar una decisión que no ha sido correctamente procesada.

En casos de emergencia, la terapeuta de parejas recomienda acudir o formar un grupo de apoyo (que pueden ser profesionales de la salud mental, amigos o familiares cercanos), alguien en quien tengas la confianza de poder recurrir sin sentirte juzgada en estos momentos de crisis.

De acuerdo a la psicóloga, las razones más comunes en situaciones de infidelidad que se ven en terapia de pareja son dos: valores o creencias. La primera, se debe a que el ser infiel ha sido visto como algo normal por el entorno de la persona, por lo que ésta ha crecido con la idea de que el valor de la fidelidad es flexible, negociable. La segunda, se debe a que se carece de información y educación respecto a lo que se cree sobre el amor (como confundirlo con atracción), por lo que se puede caer en la infidelidad por una creencia errónea o confusa sobre lo que es el amor. (Foto: Shutterstock)

¿Tiene solución o debe acabar?

La decisión final siempre dependerá de ti, pero también es importante escuchar cómo y por qué motivos se dio la infidelidad , de acuerdo a la terapeuta. “No es lo mismo una infidelidad donde la persona en falta haya tenido la capacidad de confesar, así sea por sentimientos de culpa, miedo o vergüenza; que una donde no reconozca su error por voluntad propia”, afirma.

Por eso, un factor determinante para saber si la relación podría tener solución es saber si la infidelidad fue algo de una ocasión o si fue sistemática (repetida varias veces o como una vida paralela). En el primer caso, las posibilidades de reconciliación son altas. En el segundo, dependerán de la reacción y respuesta de la persona que estuvo en falta. Según la psicóloga, aún podría caber la pequeña -pero existente- posibilidad de solucionarla si ambos están dispuestos a establecer acuerdos y trabajar arduamente en perdonar y volver a confiar mutuamente. Sin embargo, recomienda no continuar con el vínculo si la persona en falta carece de empatía y coherencia ; es decir, minimiza tus sentimientos, no reconoce la gravedad del error y repite las mismas actitudes que generan malestar, desconfianza y mucha ansiedad en ti.

Cómo afrontar una reconciliación