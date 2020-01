El personaje de Patricia Barreto en la taquillera película del 2018, ‘No me digas solterona’ -que ya mostró adelantos de la secuela-, no solo ha significado una grata experiencia de trabajo, sino muchos aprendizajes de vida. En #Dilo con Jannina Bejarano, la actriz de cine, teatro y televisión dio un sentido mensaje a las mujeres que, como su papel en la ficción, se sienten presionadas por la idea de casarse. Una lección para desmitificar el anhelo del matrimonio.

Sobre el miedo que muchas mujeres sienten al pasar los treinta años de edad y no encontrar a esa persona ideal para casarse, Patricia asegura que “ese terror lo sienten ellas, nadie les está imponiendo eso. Si nosotras supiéramos que podemos manejar y tener el control de nuestras emociones, estaríamos mucho más tranquilas con eso”. Patricia Barreto siente que ahora que vivimos en un mundo de redes sociales, nos dejamos influenciar por todo lo que hacen los demás “nos comparamos con otras vidas, por cuál vida es más atractiva que la otra y es ahí cuando creemos que no somos suficientes”, reflexiona.

La encantadora ‘Julia’ de la miniserie Los Vilchez también resaltó en #Dilo que es primordial identificar qué es lo que hace feliz a cada mujer antes de pensar en unir su vida con alguien. “Para saber qué es lo que quieres tienes primero que ahondar en ti”, afirma con una sonrisa en el rostro. Tal como sucedió con el personaje de la película dirigida por Ani Alva Helfer que, frente a una decepción amorosa, trataba de encontrarse a sí misma. “Buscaba conociendo más personas, pero al fin y al cabo la regresaban a su esencia, que era su madre, su familia, sus inicios, su educación. Recordó quién es ella”.

Recordemos que la película, ¡No me digas solterona! 2 producida por Big Bang films se estrenará el 2 de abril de este año.

Casarse, una decisión para mujeres maduras

La actriz, que ha realizado más de 40 obras teatrales en su carrera, considera que unirse a otra persona en matrimonio es una decisión que debe tomarse a una edad ya madura, en la que pueda decidir estar con quien realmente quiere estar. “Una pareja no es para que me complemente, no es para que me de lo que no tengo, sino para que me acompañe en el proceso de crecimiento, queriendo y construyendo lo mismo”, exclama Patricia Barreto, quien en 2018 ganó el premio Luces de El Comercio a mejor actriz de cine por su protagónico en No me digas solterona.

Y es que una decisión tan importante como casarse solo se puede tomar si es que se tienen claras las prioridades individuales. “Sino terminamos en relaciones tóxicas, teniendo hijos que no deseamos”, señala en #Dilo. Finalmente, su consejo para aquellas mujeres que ansían encontrar amor y no lo logran, Patricia refirió: “si uno vibra lo que quiere proyectar, si vibra bonito, si vibra buena energía, eso se atrae”.

Para sorpresa de muchos, la actriz reveló en #Dilo con Jannina Bejarano, que su relación matrimonial había llegado a su fin. También confesó los motivos que la mantuvieron alejada de la televisión durante más de diez años.

