Gerard Piqué y Clara Chía se han convertido en la pareja del momento, muy a pesar de todos los que están en contra de la relación. Sin importar los rumores sobre cómo inició el controversial romance, ellos se muestran en público más felices y unidos que nunca hasta el punto de empezar a hacer sonar campanas de boda. A raíz de algunos eventos inesperados y declaraciones reveladoras, el rumor de que se viene un posible enlace matrimonial entre el ex jugador del Barça y la misteriosa veinteañera crece cada vez más conforme pasan los días.

Según el medio español Look, fuentes cercanas confirman que Piqué (36) y Clara Chía (24) ya están considerando unirse en matrimonio. Una reveladora decisión que se torna objeto de discusión ya que el futbolista nunca dio ese paso con Shakira, con quien llevó 12 años de relación y con quien comparte dos hijos, Sasha y Milán (a quienes la misma estrella les prohibió asistir a la boda de su tío según la periodista Lorena Vázquez, “Mamarazzi”). Aún así, parece que Piqué está decidido a contraer nupcias con la joven española e incluso planea anunciar la buena nueva tan solo en unos días.

El momento escogido para tan importante paso es un evento de lo más significativo para él: la boda de su hermano Marc, quien se casará con su novia de toda la vida, María, el próximo 24 de junio . Según el medio español, Piqué y Clara Chía ya tienen planeado cómo contarán la noticia a sus seres queridos. Incluso afirman que ya empezaron con los preparativos para el gran día del que no se sabe mucho más que el que será celebrado en la provincia de Barcelona junto a su círculo más íntimo de amistades y familiares. Preparativos que al parecer van viento en popa, ya que según el portal existe una muy buena relación entre Clara Chía y la familia de Piqué. Incluida su cuñada, María, quien nunca llegó a tal nivel de cercanía con Shakira.

Gerard Piqué y Clara Chía acudiendo juntos al concierto de Coldplay en Barcelona. (Foto: Pinterest)

Periodista española niega rumores de boda entre Piqué y Clara Chía

Aunque los rumores de boda entre la controversial pareja se solidifican conforme pasan los días, la prensa española no puede evitar mostrarse dividida. Según la periodista Silvia Taulés en el programa español Espejo Público, no hay planes de boda entre Piqué y Clara Chía. “No es verdad, están hartos de desmentir siempre noticias que no son verdad”, reveló a la par que también afirmó que no habrá ni posible fecha de boda ni anuncios importantes por parte de la pareja. “Tampoco anunciará que se casa en la boda de su hermano, ni la fecha, a lo mejor en la boda, los novios le entregan el ramo, pero eso no significa que se casen”, sentenció.

Y aunque la prensa española sigue estando dividida hasta el día de hoy, lo cierto es que los rumores tienen sólida hecho en el cual respaldarse. Hace un mes, fueron captados en la boutique de la exclusiva joyería Rabat en Barcelona. Allí, surgió un interesante tema de conversación cuando una de las trabajadoras preguntó a la pareja por un anillo que habían adquirido antes. “Se lo están arreglando ya”, respondió Piqué, encendiendo todas las alarmas nupciales por ser una posible referencia a que le estaban ajustando a Clara un anillo a medida, tal vez uno de compromiso.

Por su parte, ni Gerard Piqué ni Clara Chía se han pronunciado o dado indicios sobre un posible enlace matrimonial. Noticia que, de confirmarse, seguiría siendo una sorpresa para muchos ya que apenas llevan meses como una pareja pública (aunque muchos afirmen que su relación empezó en el 2019). Por el momento, nada está dicho y todo queda en rumores.