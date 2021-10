“No sé por qué me duele tanto. Quizá porque pensé que todo el mundo me abandonaría, menos tú, que ya conocías toda mi historia”.

María Alejandra López es periodista y escritora. A lo largo de su vida, su gusto por la lectura fue cimentando el camino que la llevaría encontrarse con la poesía, el género que terminaría por enamorarla. “Empecé a escribir poesía incluso sin saber que lo era. Digamos que cuando era adolescente y tenía un mal día, escribía”. En ese entonces, los únicos ojos que apreciaban secretamente sus creaciones eran los de ella, y los de su papá (“pero los papás aplauden todo, así que no cuenta”).

Ya en la universidad, María Alejandra empezó a adentrarse más en el mundo de la poesía, asistiendo a espacios para jóvenes mujeres que escribían y confiando más en sus textos. Andrea Balbuena, amiga de la poeta, sería la siguiente persona en leer sus poemas. “Es curioso. Andrea fue la primera persona con la que compartí lo que escribía, y ahora se ha encargado de ilustrar la portada de mi libro. Ella me acompañó en el camino, fue como mi filtro al mundo”.

“Alguna vez esto dolió” está compuesto por poemas que abordan temas desde la ruptura hasta el amor propio, recordando vivencias de la niñez y la adultez. Un compilado de emociones y experiencias que han convertido a la escritora en la mujer que es hoy, y con las que más de uno se puede sentir identificado.

“Para crear estos poemas me inspiré en rupturas, enamoramientos, vínculos. En lo que es para mí crecer, en qué cosas quiero para mi futuro”. María Alejandra confiesa también que escribir la ayudó a sanar. En el proceso de edición notó que algunas situaciones que en su momento le afectaron, ya no le generaban más tristeza. “ Incluso llegué al punto de sentir que ya no me pertenecían, que estaba entregándolos a los demás. Soltarlo ha sido como una terapia ”.

¿Dónde encontrar “Alguna vez esto dolió”?

Puedes encontrar el poemario en la librería Placeres Compulsivos (Jr. José Antonio de Sucre 407, Barranco), o en la librería online Siamesa de Siam (IG @lasiamesadesiam).

