Estamos a pocos días de celebrar el inicio del Año Nuevo Chino 2020 e ingresar al dominio de la Rata de Metal que será el animal que regirá las energías de todos los demás animales del horóscopo chino durante este nuevo ciclo que se inicia en la rueda china.

Este nuevo inicio permitirá que todos los animales del horóscopo chino dejen atrás las malas energías e inicien con pie derecho este nuevo ciclo, pero también debes ser conscientes que durante los próximos meses se darán muchos cambios, así que todos deberán estar preparados para adaptarse a todo lo que se cruce en tu camino.

La Rata de Metal es capaz de adaptarse y eso nos ayudará mucho en este nuevo ciclo y aunque en algunos casos será muy duro, este animal nos indicará el único camino a seguir, para poder afrontar dichos cambios. Con su inteligencia, su independencia y su ambición nos guiará el camino de éxito.

En el Año de la Rata de Metal también procura resolver tus propios problemas y deja de preocuparte por los líos de los demás. De lo contrario, el precio podría ser muy caro. Los pendientes podrían caer encima tuyo.

¿CUÁNDO COMIENZA EL AÑO DE LA RATA DE METAL?

El Año Nuevo Chino empezará el sábado 25 de enero de 2020 con el Festival de Primavera, una de las celebraciones más grandes en China, y se extenderá hasta el jueves 11 de febrero de 2021.

¿Quiénes son del signo de la rata? Todas las personas nacidas en los siguientes años:

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y, desde luego, 2020.

HORÓSCOPO CHINO RATA 2020

SALUD

La rata es un animal que se distingue por su capacidad de adaptación y resistencia. El Año Chino 2020 es sin dudas la época con mejores oportunidades, sin percances marcados de salud. Sin embargo, no debe llegar a los excesos ya que puede enfrentar complicaciones de salud si no mantiene una dieta equilibrada.

DINERO

Es el año de la rata para hacer dinero. Así como para empezar nuevos proyectos. El problema, es su falta de experiencia en nuevos retos, pero una vez se establece en los negocios es un excelente gerente y administrará con exactitud sus tiempos y desafíos para hacer dinero.

TRABAJO

Su equilibrio en el trabajo mejorarán en 2020. Un año donde la eficiencia de la rata será puesta a prueba. No obstante, debe administrar correctamente su tiempo, ya que su extrema felicidad puede hacerle cometer errores laborales. La responsabilidad será el principal pilar para el 2020.

AMOR

El año de la rata, es el de amor y estabilidad. Es un periodo para establecer valores emocionales e identificar los motivos para seguir adelante despertando su curiosidad y fascinación. Sin embargo, es un año para usar tu lado encantador e ingenioso, sin dejar atrás su versatilidad.

HORÓSCOPO CHINO BUEY 2020

SALUD

Sus celos pueden presentar un problema en las relaciones de pareja y sufrir etapas de depresión y ansiedad. Controla sus celos para que su salud no sea afectada. En el año de la rata, un buey generara fidelidad y felicidad, pero necesitará de su pareja seriedad y tranquilidad.

DINERO

Un buey que desarrolle todos sus talentos zodiacales, nunca tendrá un año negativo en dinero, pero sí años de precaución e inteligencia. En 2020, desarrollará como costumbre el ahorro e incluso cambiará gastos innecesarios por altruismo ecológico.

TRABAJO

Momento para realizar inversiones en el 2020. Una década que le abre las puertas al buey para desarrollar su intelecto, pero, además, su trabajo duro. Se marcará un camino donde el dinero llegará a tus manos siempre que obres para obtenerlo.

AMOR

En el 2020, el signo buey pretende ampliar su círculo social dándole la oportunidad a otros de llegar a sus vidas. Sin embargo, seguirá manteniendo distancia de aquellas personas que no complementan su vida en absoluto.

Por lo contrario, sus relaciones actuales las seguirá manteniendo hasta que su contraparte se lo permita, ya que es un año para no desprenderse de las buenas relaciones que tanto trabajo le cuesta crear.

HORÓSCOPO CHINO TIGRE 2020

SALUD

Alto nivel energético, sensaciones de libertad y mucha salud espera a los tigres en el 2020. Sin complicaciones o peligros al acecho.

DINERO

El ímpetu de los tigres mejora con los años. En el año rata 2020, de equilibrio y fascinación, el dinero no faltará para aquellos que tomen el mando con buena conducta de su trabajo y eviten caprichos innecesarios.

TRABAJO

Los tigres son líderes natos. El liderazgo será clave en el 2020 si deseas alcanzar tu próximo objetivo. Tenga en cuenta que, si es una persona dominada por otra, seguirá siendo un año aburrido para sus aspiraciones salariales.

AMOR

Los hombres tigre consideran la belleza como parte primordial de sus relaciones personales. Sin embargo, pueden llegar a carecer de sentimentalismo, al punto de volverse fríos con quienes lo rodean. En cambio, las mujeres tigre son más felices en sus relaciones. Siempre mantendrán sus mentes pacientes y esperando la mejor oportunidad para actuar.

HORÓSCOPO CHINO CONEJO 2020

SALUD

Debe asegurarse de que realiza los suficientes ejercicios físicos para mantenerse en forma. El 2020 será un año con tendencia a la obesidad y la alimentación no equilibrada.

DINERO

La calma es la principal señal de las personas conejo para este 2020. Es el inicio de un nuevo proyecto, un ascenso o un nuevo negocio. Por lo tanto, tome calma al momento de invertir su dinero y piense detenidamente los siguientes pasos a dar.

TRABAJO

Después de años de atascarse económicamente, es momento para un ascenso importante. Sin embargo, si desea que su trabajo duro sea recompensado, intente crear su propio negocio. Es probable que durante el 2019 le realicen esta propuesta, pero no será hasta el 2020 que logre solucionar todos los aspectos de su vida para concentrarse en su nuevo propósito.

AMOR

Mientras que en el 2019 el amor no estuvo a favor, el año de la rata 2020, es un año para encontrar un compañero ideal. Es probable que antes conociera personas interesantes, pero estas relaciones no llegarán a buen término.

HORÓSCOPO CHINO DRAGÓN 2020

SALUD

Los dragones gozan de una salud envidiable, sin embargo, debe cuidarse de los alimentos que consumen a diario. Para las personas mayores de 50 años, trate de mantener una dieta equilibrada, ya que los niveles de azúcar estarán altos este año.

DINERO

Al igual que el trabajo, las ganancias llegarán siempre que los dragones tomen enserio sus habilidades. Si usted duda de sus capacidades, no debe iniciar nada nuevo en este 2020 debido a que sus energías no estarán alineadas con la propuesta del año de la rata.

TRABAJO

Los dragones han mantenido una racha favorable los últimos años. En este 2020 seguirá, sin embargo, es un año para emprendedores y aventureros. Es momento de hacer realidad las ideas y fortalecer los sueños.

AMOR

El año 2019, el año del cerdo, fue considerado como “Un año de Flor de Durazno” para los dragones. En el año de la rata 2020, es momento de mantener y fortalecer las relaciones personales que mantiene con sus familiares, amigos y parejas. Hacen parte fundamental de las relaciones, no olvide que existan y recuerde que dependen de tu presencia para estar tranquilos.

HORÓSCOPO CHINO SERPIENTE 2020

SALUD

Siempre que mantenga una dieta adecuada, no se preocupe por enfermedades graves, ya que no es un año para preocupaciones de salud. Sin embargo, ante cualquier eventualidad acuda al médico inmediatamente.

DINERO

Un año para administrarlo adecuadamente. Invierta la mayor parte de su dinero en oportunidades y negocios seguros, alejándose de capitales de riesgo y fondos de alto riesgo de inversión.

TRABAJO

Aparecerán nuevas oportunidades laborales, pero van a requerir toda su atención. Si las toma con mucha prudencia, responsabilidad y trabajo duro, encontrará grandes recompensas e incluso sorprenderá a las personas que lo rodean. No es un año de ascensos, pero es un año de perseverancia, trabajo duro y honestidad, que terminarán con ganancias altas de dinero.

AMOR

Es un año para encontrar nuevas experiencias y relaciones. Sin embargo, no debe ser objetivo o creer que ha encontrado el amor de su vida, pues puede ser todo un engaño. Maneje con cautela las relaciones de pareja.

HORÓSCOPO CHINO CABALLO 2020

SALUD

Mientas que en el 2019 la salud no era el fuerte para el caballo, en este año presenta un ambiente favorable. Reactive sus ejercicios, realice una dieta balanceada, aproveche el tiempo de descanso para dormir plácidamente y consulte a su médico dos veces en el año.

DINERO

No realice inversiones en proyectos que no conoce. Es un año para trabajar en su zona de seguridad, evite riesgos y antes de crear un nuevo negocio, capacítese adecuadamente para no cometer errores financieros.

TRABAJO

Espere grandes ascensos si demuestra su esfuerzo, espere mantenerse en el mismo lugar si se relaja en exceso. Los cambios en la carrera del signo caballo estarán indicados por sus propios esfuerzos.

AMOR

Los caballos continúan en una racha positiva en cuanto al amor. Nuevas oportunidades llegan a su vida, mejores relaciones personales y sentimientos encontrados.

HORÓSCOPO CHINO CABRA 2020

SALUD

Algunas enfermedades menores aparecerán durante el 2020, aunque no representan peligro de muerte, no debe confiar su salud a tratamientos caseros, trate de acudir a un médico.

DINERO

Nuevas oportunidades para las cabras en el año de la rata 2020. Su prudencia le permite ser una persona confiable, aunque dudarán de usted por su tendencia a volverse terco en ciertas decisiones, aprenda a identificarlas y demuestre su serenidad.

TRABAJO

Las promociones laborales continúan encaminadas a mejorar su vida. Recuerde ser prudente al momento de tomar decisiones y guarde silencio si no conoce la respuesta. Esto ayudará a mantener un equilibrio emocional en su vida.

AMOR

La estabilidad emocional de los signos cabra es destacada sobre los demás. Continúe manteniendo el equilibrio entre amor – trabajo – salud, permitiéndole a cada uno ser parte de su desarrollo personal.

HORÓSCOPO CHINO MONO 2020

SALUD

En ocasiones hará falta una visita al médico para controlar las posibles dificultades de salud que pueden presentarse en el 2020. No debe alterarse, mantenga una dieta saludable y sigas las recomendaciones de su médico.

DINERO

El optimismo de los monos compensará cualquier dificultad económica. Es un año lleno de provechos, sin cambios fuertes de dinero, pero una mejora en su estabilidad económica, sin complicaciones ni grandes deudas.

TRABAJO

Este 2020 será de estabilidad laboral. Pocos cambios se perciben para las personas del signo mono, sin embargo, las preocupaciones estarán presente incluso cuando no es necesario pensar demasiado en problemas que tienen una rápida solución.

AMOR

Las personas del signo mono son privilegiadas en el tema del amor. Este año será de encuentros amorosos con distintas personas, permitiéndote escoger a la pareja que prefieras. Sin embargo, debes mantener los ojos abiertos, ya que algunos solo van a querer sexo contigo.

HORÓSCOPO CHINO GALLO 2020

SALUD

Controle los niveles de estrés que maneja a diario. Aproveche su humor para bajarle la tensión a los problemas actuales. La única enfermedad persistente en el signo gallo es el estrés y desde aquí se desencadenan otras enfermedades.

DINERO

Aproveche este nuevo año para mejorar sus ingresos. La suerte lo acompañará en cualquier camino que tome, sobre todo, si es para iniciar un negocio o emprendimiento.

TRABAJO

Además del humor, el 2020 será totalmente de suerte para los de signo gallo. Con trabajo arduo y siempre manteniendo el positivismo, obtendrá un ascenso o una mejora salarial.

AMOR

Es un año de mucho humor para los de signo gallo. Este amor servirá para atraer a nuevas personas a su vida, enamorarlas y que prefieran estar siempre con usted.

HORÓSCOPO CHINO PERRO 2020

SALUD

Alteraciones de salud durante el año de la rata. Conserve la calma, no se altere ante cualquier enfermedad y busque ayuda médica. El estrés es enemigo para evitar, por lo tanto, use colores verdes, rojos y púrpuras, esto ayudará a reducir el cansancio en usted.

DINERO

Para aquellas personas que realizan esfuerzos extras por obtener dinero, este año será recompensado. Mantenga la calma, no realice viajes hasta estar seguro de que no necesita ese dinero.

TRABAJO

Es momento de hacer cambios en su trabajo. Trabaje fuertemente y será promovido pronto, si no es apreciado, recibirá una nueva oferta laboral y dependerá de ti elegir seguir el nuevo camino o quedarse atrás.

AMOR

Cada año favorece en el amor al signo perro, aunque en este 2020 deberá ser prudente, sus relaciones siguen mejorando, sobre todo si se encuentra soltero. Las mujeres del signo perro son las mayores beneficiadas este año mostrando un increíble cambio en sus relaciones.

HORÓSCOPO CHINO CERDO 2020

SALUD

Aunque es un año que no determina fuertes enfermedades, si lo aquejara pequeñas dolencias. Acostumbre su cuerpo a la actividad física, además, visite regularmente a su médico para que estas pequeñas enfermedades no se conviertan en algo mayor.

DINERO

El dinero siempre llega al signo cerdo. Sin embargo, debe aprender a mantenerse aislado de las inversiones donde tenga poca experiencia. Conserve su dinero para inversiones de confianza.

TRABAJO

Algunas confrontaciones aparecerán este año. Es probable que necesites un poco de esfuerzo para solucionar algunos problemas laborables, pero no perderás tu trabajo. Debes esforzarte por conseguir la confianza de tus jefes.

AMOR

Después del año del cerdo en el 2019, grandes expectativas han quedado. En el amor encontrarás estabilidad y un ambiente tranquilo familiar y de amistades. No olvide ser prudente, su pareja agradecerá cada vez que tome tiempo para pensar las cosas antes de actuar.