El drama que rodea a la realeza británica parece no tener fin y recientemente se han revelado múltiples secretos que involucrarían a Meghan Markle, el príncipe Harry y la difunta reina Isabel II. Tras la publicación de los libros “Elizabeth: An Intimate Portrait”, del escritor Gyles Brandreth, y “The New Royals”, escrito por la experta en realeza, Katie Nicholl, conocemos la verdadera posición de la fallecida monarca respecto a su nieto y su matrimonio.

Está claro que la reina Isabel II era una persona de fuertes opiniones, que si bien nunca se revelaron al mundo, sí tuvieron impacto en los miembros de la familia real. Y una de las revelaciones que llama la atención es la opinión de la difunta reina sobre Thomas Markle -padre de Meghan- y los disgustos entre él y la duquesa.

“La Reina pensaba que Meghan debía arreglar las cosas con su padre y que Harry debería haberse reunido con Thomas antes de la boda, revela un amigo cercano de la familia. Ella pensó que todo el asunto podría haber sido mejor manejado. Desde un punto de vista práctico, la Reina hizo lo que pudo por el nuevo miembro de la familia y, dado el enfoque de Meghan, se aseguró de que la nueva duquesa tuviera el apoyo que necesitaba”, escribió Nicholl.

En cuanto a cómo se sentía la reina Isabel II respecto a Meghan Markle, la especialista en la realeza reveló lo siguiente: “A la reina le gustaba Meghan, y supuestamente, incluso le dijo: ‘Puedes seguir siendo actriz si quieres, al fin y al cabo esa es tu profesión’. Al parecer, también hizo todo lo posible para que su futura nieta política se sintiera bienvenida”.

También hemos descubierto que la fallecida monarca tenía una única preocupación respecto al matrimonio de su nieto menor. “La única preocupación que la Reina dejó escapar en los primeros días del matrimonio de los Sussex fue preguntarse con un amigo si Harry no estaba ‘quizás un poco demasiado enamorado’. Esto fue lo más lejos que llegó -al menos que yo sepa- de pronunciar alguna vez una palabra contra la nueva duquesa de Sussex”.