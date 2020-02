El humor y el amor entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava llegó a su punto más álgido con el lanzamiento de la película ‘Sí, mi amor’ que continúa en cartelera superando los 600 mil espectadores. Si bien la historia que se muestra en el largometraje es una ficción, está basada en una anécdota que les sucedió en la vida real. En #Dilo con Jannina Bejarano, la pareja confesó que años atrás la sombra de la infidelidad amenazaba por la acusación de una ex novia del argentino Julián.

‘Sí, mi amor’ cuenta la historia de ‘Beatriz’ y ‘Guille’, una pareja de enamorados que entra en crisis cuando ella sospecha que él le es infiel, por esa razón enfrentan un doloroso distanciamiento. Pero la ficción no se aleja de la realidad. “La historia de la película es real”, revela la pareja en #Dilo.

Yiddá y Julián vivían juntos, él regresaba de un viaje a su natal Argentina. Cuando por fin se instaló se fue a dormir una siesta sin sospechar que se desencadenaría el momento de tensión. “Me llega al Twitter mensajes de una cuenta huevo que me decían…amiga, por favor agrégame que tengo algo importante que contarte de tu novio”, recuerda Yiddá. Le parecía dudoso, pero la curiosidad ganó.

En la películas 'Sí, mi amor' Yiddá Eslava interpreta a Beatriz, una mujer que sospecha que su pareja le es infiel. (Foto: YouTube)

“Cuando la empiezo a seguir me dice: ¿por qué no le preguntas a tu novio con quién almorzó ayer?”, relata la actriz en #Dilo mientras Julián realiza gestos de incomodidad. Yiddá contestó que, con su mamá, pero la persona detrás de los mensajes le respondió: “No fue con su mamá. ¿Por qué no le preguntas dónde estacionó la moto? A tal hora, a tal lugar. ¡Era información muy puntual!”, según la actriz, todo coincidía.

“Despierto a Julián y le digo: ¿con quién almorzaste ayer?”, cuenta Yiddá. Él respondió “con mi mamá”, pero ella no le creyó. Finalmente, aún somnoliento, le dijo la verdad: había almorzado con su ex. “No me pareció relevante decirle. Yo sentía que no tenía por qué contarlo porque no había nada malo”, alega Julián Zucchi. “Yo había ido a almorzar (con ella) para arreglar unos temas legales, teníamos que firmar unos documentos”. Si bien se había visto con su ex pareja en el país porteño, el encuentro no fue como narraba la falsa cuenta de Twitter. “Cambió ciertos detalles que ponían la historia turbia”.

El malentendido logró solucionarse entre ellos, pero es necesario ver ‘Sí, mi amor’ para conocer el final de la historia de amor entre Guille y Bea.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi revelan que 'Sí, mi amor' se inspiró en problema real de la pareja.

Los ex de Yiddá

Si bien la acusación de la ex de Julián Zucchi inspiró la película, ´Sí, mi amor´, los impases con los ex no solo le han sucedido a él. “Yo he presenciado como el ex de Yiddá le agarró el ‘totorrete’ delante mío”, asevera Julián en #Dilo. La actriz y escritora asegura que ella “tiene buenos ex”, pero las ex del padre de su hijo son “unas sabandijas”.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi en su presentación en 'El gran show'. (Foto: Facebook)

“Él era el coach en el programa de Gisela hace muchos años. Teníamos que armar una coreografía. Yiddá y yo íbamos de refuerzos y me querían enseñar como cargarla”, recuerda el exparchis. Cuando le reclamó, ella le contestó: “Ay Julián, por favor, es bailarín profesional”.

A lo largo de la entrevista en el programa de espectáculos de El Comercio, la pareja también habló de los retos que afrontan como padres y anécdotas que viven con su pequeño Tomás, de 3 años de edad. También recordaron cuando Maluma estaba en Combate y le tiraba maicito a Sheyla Rojas, además, opinaron sobre el distanciamiento de Renzo Schuller y Gian Piero Díaz.

Mira el programa completo de #Dilo con Jannina Bejarano.