Stephy Bitch es una joven limeña con una forma de ser muy especial. Se caracteriza por ser sumamente directa y por darle mucha importancia a los aspectos más superficiales de la vida. Su mejor amiga, Jannina Bajarano, llega a pedirle consejo porque ha descubierto que su millonario enamorado le acaba de sacar la vuelta. Este problema será resuelto en el programa de espectáculos, #Dilo con Jannina Bejarano.

En el juego Impro en ABC, Gisela Ponce de León revivió el tiempo en que conducía un espacio en la radio junto a Bruno Ascenso. En 2012, la bella actriz creo el personaje de ‘Stephy Bitch’. Esta vez el desafío fue recrear una escena iniciando los diálogos en el inalterable orden de las letras del abecedario antiguo, pues considera letras como ñ, ch y ll.

“Alucina ‘Stephy’ que este infeliz ahora sí la fregó mal”, empezó el diálogo Jannina Bejarano empleando la letra A. “Bueno, pero termina de contarme. O sea, me dejas con la miel en el boca, me tienes que contar todo exactamente”, fue la indignada respuesta de Gisela interpretando a Stephy Bitch. “Cuzco, fuimos a Cuzco y cuando estaba echado y él creía que yo no lo veía… algo pasó en su celular”, reveló Jannina. “Dímelo todo, ¿viste su celular?”, contestó ‘Stephy Bitch’ cumpliendo con la letra D.

Gisela Ponce de León y Jannina Bejarano juegan Impro en ABC

Ese apenas era el comienzo, la sorpresa llegó cuando la joven traicionada reveló quién era la muchacha con la que le fueron infiel. “Escúchame, corazones, vi hearts por todos lados”, sorprendió Jannina empezando su oración con la letra E. “¿Quién se los mandaba? ¿Pudiste agarrar el IP? Puedes pasarme la voz cuando pasen esas cosas yo soy la mejor stocker”, refirió ‘Stephy’. “¡Gisela Ponce de León! Esta actriz preciosa que todo el mundo admira. Con ella me está sacando la vuelta”, reveló Jannina llorando. “¿Ha? Escúchame, no pasa nada con esa chica, tipo no se peina, a veces está en buzo. O sea, no pasa nada, tú eres mil veces mejor”, contestó Gisela generando la carcajada de los presentes. La situación tuvo un giro inesperado en el que Stephy Bitch encontró el mejor consejo para su amiga.

A lo largo de la entrevista, la destacada actriz reveló haber tenido varias relaciones amorosas que, en su mayoría, no fueron nada buenas. También cómo se comporta cuando un chico le atrae. Por otro lado, confesó de qué manera le afectan los comentarios agresivos en las redes sociales.