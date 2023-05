Nunca se tiene suficiente de The Bridgerton y Netflix lo sabe. Tras dos exitosas temporadas de una de las series más vistas de la historia de la plataforma, The Bridgerton regresa con un spin-off que pretende sorprender a más de uno y que nos hará revivir el sentimiento de ilusión que nos ha dado con cada una de sus historias de amor. Antes de la esperada tercera temporada de la serie, llega el turno de la Reina Charlotte, un personaje que en las entregas de The Bridgerton causa curiosidad y del que ahora conoceremos su historia en el ansiado spin-off.

¿De qué va a tratar la precuela de The Bridgerton?

Para esta entrega, Netflix se escapa de la historia de los Bridgerton para desarrollar un romance que se encuentra omnipresente en ambas temporadas de la serie original. “Cuando pienso en la serie y en lo que quiero que la audiencia se lleve de ella, creo que lo más importante es que sientan qué es lo que pasa con el amor verdadero”, declaró Shonda Rhimes, la directora de la saga, para Netflix Tudum. Y es que la precuela de The Bridgerton mostrará la historia de amor entre la Reina Charlotte y el Rey George, un romance que, según se puede ver en el trailer oficial, traerá consigo pasión, caos y una revolución en la sociedad.

Recordemos que en las dos temporadas de The Bridgerton podemos ver a una Reina Charlotte seria, testaruda y sarcástica que, con preocupación, cuida de su esposo el Rey George, pero poco o nada se sabe de cómo inició la historia de amor de ambos monarcas. “Muchos espectadores nunca han conocido la historia de la Reina Charlotte antes que Bridgerton la traiga al mundo y estoy encantada porque esta nueva precuela amplíe su historia y el mundo de Bridgerton”, manifestó Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, en una conferencia de prensa.

Esta nueva faceta que se conocerá de la reina trae consigo un increíble desarrollo de personajes y de un romance que pondrá la piel de gallina a más de uno. Fiel al estilo Bridgerton, la historia de Charlotte y George iniciará con un rechazo por parte de la dama hacia el Rey, el cual con el paso del tiempo se convertirá en un amor revolucionario que nos hará suspirar tal como lo hicimos en las primeras dos entregas de la serie con los alborotados amoríos de Daphne Bridgerton con El Duque de Hastings y Anthony Bridgerton con Kate Sharma.

Así mismo, la precuela no solo abordará este intrigante romance, sino que Netflix también nos deleitará con las historias de dos damas de suma importancia: Lady Dunbary y Violet Bridgerton. Escapando un poco del amor de pareja, los espectadores podremos disfrutar del desarrollo de una gran amistad que perduró con el paso del tiempo y conoceremos cómo es que dos de las damas más queridas de Bridgerton llegaron a donde se encuentran en la serie original.

¿Quiénes estarán en Queen Charlotte?

La actriz Golda Resheuvel continuará dándole vida a la Reina Charlotte en la precuela, así como Adjoa Andoh a Lady Dunbary y Ruth Gemmel a Violet Bridgerton, las grandes amigas de la monarca.

Sin embargo, las nuevas promesas son India Amarteifio, quien hará el rol de la Reina Charlotte de Jóven y Arsema Thomas como la jóven Lady Dunbary. Además, otro de los protagonistas de la serie es Corey Mylchreest, que interpretará el papel de un jóven y apuesto rey George.

Por otro lado, en el reparto se encuentran Michelle Fairley (princesa Augusta), Sam Clemmet (Brimsley) y Jack Michael (príncipe Edward).

The Bridgerton: Una serie de Shondaland

The Bridgerton es una serie original de Netflix dirigida por Shonda Rhimes. La entrega de dos temporadas es una adaptación de la saga literaria que lleva el mismo nombre de la autora Julia Quinn.

Situada en la alta sociedad londinense, la serie cuenta la historia de los hermanos Bridgerton, quienes en cada entrega buscan el amor y la felicidad. Sin embargo, en algunas ocasiones, la responsabilidad pesa más que la voluntad. Recordemos que la primera temporada tiene como protagonista a Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y a quien se robó suspiros, el Duque de Hasting (Regé-Jean Page), y la segunda cuenta la escandalosa historia de Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y Kate Sharma (Simone Ashley). Actualmente, todos los fanáticos de la serie se encuentran a la expectativa de la tercera temporada que será protagonizada por Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicole Coughlan).