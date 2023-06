El Perú acaba de ganar una nueva corona de belleza. Gaela Barraza, hija del popular “Tomate Barraza”, se coronó como la nueva Miss Teen Model World 2023, un certamen de belleza internacional que reunió candidatas de todo el mundo en Punta Cana, República Dominicana.

Con tan sólo 15 años, Gaela se consagró como reina de belleza tras ganar la corona de este importante certamen internacional luego de convertirse en ganadora absoluta tras clasificar junto a Miss Brasil. Entre lágrimas, la adolescente recibió la ansiada corona y banda, mientras que su padre, Tomate Barraza, rompía también en llanto de la felicidad. A través de sus redes sociales, mostró el apoyo y cariño a su hija. “Verla desfilar en ese escenario internacional fue una experiencia que jamás olvidaré. Su confianza radiante, su sonrisa deslumbrante y su actitud impecable la hicieron destacar entre las demás participantes”, mencionó. Al igual que su padre, su madre, Danuska, también mostró su orgullo a través de sus propias redes sociales. “Momentos de emoción, angustia pero lo lograste hija bella @gaelabarraza_ te felicito estoy orgullosa de ti mi hermosa por cada paso que das te amo”, dijo Danuska.

Gaela Barraza, ganadora del Miss Teen Model World 2023. (Foto: IG @minimodelworld)

¿Quién es Gaela Barraza?

Gaela Barraza es hija de Carlos “Tomate” Barraza (reconocido locutor de radio, cantante y personalidad de la televisión peruana) y Danuska Zapata (reconocida ex modelo y animadora peruana). Aunque solo tiene 15 años, logró traer al Perú la corona de reina del certamen de belleza Miss Teen Model World 2023. Un espectacular logro que debe sus inicios a su anterior triunfo en Miss Perú La Pre , donde formó parte del grupo de finalistas al lado de Kyara Villanela, hija de Keiko Fujimori; Alondra Huarac, hija de Nilver Huarac; y Mía Loveday.

La hija de “Tomate Barraza” no sólo se desempeña como modelo de reinados de belleza, sino también ha posado para diferentes marcas peruanas de celebridades como Alejandra Baigorria o Luana Barrón (Between Us), al igual que para marcas de belleza como Cyzone. Y aunque su carrera en el mundo del modelaje recién está despegando, cuenta con una sólida base de seguidores que quedaron encantados con la belleza que heredó de sus padres. Su perfil de Instagram, supervisado por adultos, sólo tiene un año pero ya cuenta con mas de 187 mil seguidores.

Tras llevarse la corona del Miss Teen Model World, Gaela no dudó en compartir el importante logro en redes sociales. Uno que acompañó con un emocional mensaje. “Ganamos Perú!!!! 🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪 Lo prometí y lo cumplí, estoy muy feliz por este gran logro en mi vida de pertenecer a @minimodelworld , a pesar de las críticas supe salir adelante y pude dejar en alto a mi país, y lo hice con todo el amor del mundo , siento una mezcla de emociones, el proceso no fue nada fácil, tuve muchos altos y bajos pero lo más importante es que nunca me rendí, los sueños se hacen realidad si trabajas con compromiso, disciplina y pasión”, comentó.

Un logro que no pasó desapercibido para sus padres en redes sociales, quienes también expresaron su más profundo orgullo y admiración por su hija. A través de una emocional publicación en Instagram, “Tomate Barraza”, reconoció el propio esfuerzo de su hija durante los difíciles meses de preparación. “Gracias por tanto te amo ❤️”, le respondió Gaela en redes.