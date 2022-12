Parecía ser un secreto a voces, sin embargo, unas fotografías confirmarían la relación entre la ‘top model’ transgénero Inés Rau y la máxima estrella de la selección de Francia, Kylian Mbappé. Al parecer, el Festival de Cannes 2022 fue la ocasión en la que se conocieron y desde ese momento habrían iniciado un romance privado y alejado de la prensa del espectáculo.

Inés Rau, la modelo francesa que estaría saliendo con el futbolista Kylian Mbappé

Nacida en París pero de ascendencia argelina, la imponente mujer de 32 años es reconocida como una cotizada modelo en la industria de la moda.

Inés Rau se codea con las figuras más influyentes del sector de lujo. Yves Saint Laurent, Balmain, Schiaparelli, GCDS y Gucci son solo algunas de las grandes casas de alta costura para las que la francesa ha desfilado.

Como embajadora de belleza, la modelo LGBTQ+ trabaja constantemente con L’Oréal Paris y es una de sus imágenes referentes en las campañas más importantes.

Inès Rau y Kylian Mbappé serían la pareja francesa del momento

Hace unos meses, en el Festival de Cannes, los paparazzi captaron a la modelo transgénero y al futbolista del PSG divirtiéndose en un yate. Él la sostenía en brazos mientras ambos se reían y disfrutaban del sol en la Riviera Francesa.

Si bien ninguno de los dos ha confirmado una relación amorosa, los rumores han crecido con el paso de los meses hasta volverse un secreto a voces. A mediados de este 2022 circularon las primeras fotos de Rau y Mbappé juntos vacacionando en una playa. En las instantáneas se ve el futbolista muy cariñoso con la destacada modelo.

La primera mujer transgénero en ser portada de Playboy

En 2017, Inés rompió los paradigmas sociales convirtiéndose en la primera persona abiertamente transgénero en ser nombrada Playmate de Playboy en los 64 años de historia que tiene la revista.

La joven francesa posó para la atrevida revista a los 26 años, siendo elegida como la playmate del número de la revista que homenajeó al fallecido Hugh Hefner. (Foto: Playboy).

Con 26 años, Inés Rau protagonizó la edición de noviembre/diciembre 2017, participando en un reportaje fotográfico y brindando una sincera entrevista sobre su identidad transgénero.

“Viví mucho tiempo sin decir que era transexual. Salí en muchas citas y casi lo olvidé. Tenía miedo de no encontrar nunca una pareja y de que me vieran de forma rara. Entonces me dije: sabes, deberías ser quien eres. Es una salvación decir la verdad sobre ti misma, ya sea tu género, sexualidad, lo que sea. La gente que te rechaza no vale la pena. No se trata de que te quieran los demás; se trata de quererte a ti mismo” , revelaba Rau hace cinco años.

Inés Rau aprovechó la plataforma mundial para reflexionar acerca de las polémicas fotos que se suelen mostrar en la revista americana. “La desnudez no debería ser un tabú. Significa mucho para mí, ya que experimenté una transición para llegar a donde quería estar. La desnudez es una celebración del ser humano sin los excesos. No se trata de sexualidad, sino de la belleza del cuerpo humano, ya sea masculino o femenino”, afirmó.

Más allá de triunfar en el mundo de las editoriales y marcas de lujo, ha escrito su propia biografía titulada “Mujer”. En las líneas del personal libro, Inés Rau confirmaba que a los 16 años se sometió a una cirugía de reasignación de sexo. También cuenta que en 2014, cuando por fin reveló su sexualidad, fue el acto más liberador de su vida.

Rau también ostenta un importante perfil en las redes sociales, ya que solo en Instagram cuenta con más de un millón de seguidores y retrata momentos más allá de lo estético. En agosto de este año, la modelo vivió una experiencia que describe como “expansiva y transformadora” ya que se instaló por tres semanas en la amazonía brasileña para conocer de cerca la vida de las personas nativas y su forma de proteger la naturaleza.