Los cambios en el Miss Universo continúan dando nuevas sorpresas. Este sábado, una joven modelo trans logró alzarse con el título de Miss Países Bajos, por lo que se convertirá en la segunda mujer trans en la historia en participar en el icónico certamen de belleza.

La joven modelo de 22 años, Rikkie Kollé, acaba de hacer historia al ser la primera candidata abiertamente trans en convertirse en la máxima reina de belleza de Países Bajos. “Lo logré”, escribió alegre en sus redes sociales después de celebrar su victoria en la final realizada en el Teatro AFAS en el municipio de Leusden.

“Es irreal pero tengo que llamarme @missnederland 2023. Fue un viaje educativo y hermoso, mi año ya no se puede romper. Estoy tan orgullosa y feliz que ni siquiera puedo describirlo. Hice que mi comunidad esté orgullosa y demostré que se puede alcanzar. Sí, soy trans y quiero compartir mi historia, pero también soy Rikkie y eso es lo que me importa. Hice esto por mi cuenta y amé cada momento de ello”, señaló al pie del carrete de fotografías de su coronación que compartió en Instagram.

Momento en que Rikkie Kollé es coronada ante la actual Miss Universo, su nación y el resto del mundo como la nueva Miss Países Bajos. (Foto: IG @missnederlands)

La reñida competencia que empezó con cientos de participantes, se redujo a 10 finalistas en el pasado abril y finalmente obtuvo a su reina hace unos días. Aunque solo tiene 22 años, la modelo oriunda de Breda siempre tuvo muy clara la meta que quería lograr, incluso mucho tiempo antes de hacerse con la corona. “ Miss Universo nos pidió que nos describiéramos en una palabra. La palabra que elegí es ‘victoria’, porque cuando era niño conquisté todas las cosas que se cruzaron en mi camino, y mírenme ahora, parada aquí como una mujer trans fuerte, empoderada y segura ”, señaló hace unas semanas.

Así, sobre el imponente escenario y ante la mirada de su nación y el resto del mundo, Kollé heredó la corona de su antecesora, Ona Moody. En el histórico momento también estuvo presente la actual Miss Universo, R’Bonney Gabriel, quien también se sumó a la cadena de celebraciones mientras le entregaba la banda y posaban juntas ante las cámaras.

Como la nueva representante de Países Bajos, Rikkie Kollé se erige como la sucesora de la también modelo trans Ángela Ponce, Miss España, quien fue la primera concursante trans en la historia del certamen (aunque no llegó a la final) en el 2018, seis años después de que las reglas cambiaran para permitir que las mujeres trans puedan participar por la oportunidad de llevarse la corona.

Siguiendo los pasos de Miss Países Bajos y Miss España, la activista Daniela Arroyo González también buscará lograr la corona de Miss Puerto Rico. De ser coronada, se sumará a la neerlandesa en la contienda con ganar la tan ansiada corona del Miss Universo.

R'Bonney Gabriel junto a Rikkie Kollé, Miss Países Bajos. (Foto: IG @missuniverse)

¿Quién es Rikkie Kollé?

Rikkie Valerie Kollé, actual Miss Países Bajos, nació el 6 de abril del 2001 en Hoorn y se crió en Den Helder, dos ciudades al norte de Holanda en Países Bajos. Cuando tenía 8 años, sus padres empezaron a notar algo diferente. Luego de un tiempo acudiendo a clínicas y hospitales en Ámsterdam, entre los 10 y 11 años, empezó su transición y el cambio de nombre de Rik a Rikkie con el apoyo de sus padres.

Un largo proceso que culminó a finales de enero del 2023 con una cirugía de cambio de sexo, hito que decidió compartir a través de su cuenta de Instagram en la que acumula más de 41 mil seguidores. Y aunque contó que “finalmente su sueño se hizo realidad” gracias al apoyo de sus padres y sus amigos en el colegio, la nueva Miss Países Bajos reveló que también experimentó duros momentos.

En el 2018, a los 17 años, participó en el popular concurso de modelos Holland’s Next Top Model. No ganó, pero descubrió que tenía talento para perseguir la carrera del modelaje. Acorde a esta nueva profesión que tenía como meta, participó en el concurso Elite Model Look del 2019, donde llegó a la final. “Ser modelo me gusta y espero progresar en ese campo, pero con el título de Miss la oportunidad de hablar en favor de la comunidad trans es mayor”, comentó Rikkie en una entrevista al medio El País en torno a sus motivaciones detrás de su decisión de entrar a los certámenes de belleza.

Además de su principal faceta como modelo y reina de belleza, Miss Países Bajos también ha llevado estudios universitarios. Cursó la carrera de Marketing y Comunicación.