¡Ya no sabe qué hacer! Tiene una relación de ocho años, sueña con casarse, pero su enamorado no se pronuncia al respecto. La actriz Patricia Barreto se puso en el papel de una mujer de 35 años que desesperada por casarse va en busca de su mejor amiga para que le aconseje al respecto.

Como en los inicios de su carrera cuando hacía clown e improvisación, Patricia Barreto participó de Impro en ABC, el juego ícono de #Dilo con Jannina Bejarano que ya se ha convertido en el favorito de muchos. Es así, que la actriz que actualmente interpreta a la maestra ‘Julia’ en la miniserie Los Vilchez, dio rienda suelta a su creatividad. Cabe resaltar que el reto del juego radica en recrear una escena que mantenga un diálogo (entre la conductora de #Dilo y la invitada) siguiendo el orden de las letras del alfabeto. Letras como ch y ll son incluidas para hacer agregar dificultad al desafío.

Con la letra A empezó Patricia Barreto. “Amiga, no puedes tomar el agua. Tengo que contarte esto”, increpó a Jannina Bejarano. “Bueno, ¿qué te pasa? Me haz llamado toda la noche y la verdad que me tienes un poquito preocupada”, fue la respuesta de la presentadora del programa continuando con la B. “Como sabes, este chico hermoso con el que llevamos tantos años juntos…”, señaló Patricia respetando la letra C. “¡Chibolo! Ya te dije que es un chibolo”, intervino Jannina siguiendo con la CH y dejando entrever su molestia hacia el hombre en mención.

Luego de confesarle que ansiaba concretar su compromiso con el muchacho, Patricia Barreto espero el consejo de su amiga. “Llámalo y todo lo que yo te diga se lo vas repitiendo. Ahora va a ver”, señaló Jannina Bejarano empleando el dígrafo LL del abecedario antiguo. “Me das la señal”, respondió brevemente Patricia. “No le digas que estás conmigo”, dijo Jannina. La estrategia de Jannina para convencer al enamorado de Patricia, fue la de involucrar en la situación algunos ex enamorados de Patricia, para que finalmente entendiera que podía perder a la mujer de su vida.

A lo largo de la íntima entrevista, la talentosa actriz reveló el significativo motivo por el que se mantuvo alejada de la pantalla chica durante diez años. Además, dio un sentido mensaje a las mujeres que buscan el amor y sienten pánico a quedarse solteras como su personaje en la película de Big Bang Films.

