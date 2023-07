Luego de ser acusado por una usuaria de Twitter -y el mundo- de haberle sido infiel a su prometida, la cantante catalana Rosalía, Rauw Alejandro ha salido a contar su verdad. El rapero de 30 años utilizó su cuenta de Instagram para dejar en claro que hace unos meses terminó su compromiso con la popular “Motomami” y que no hubieron terceras personas de por medio.

Foto: IG @rauwalejandro

¿Rauw Alejandro le fue infiel a Rosalía?

En las últimas horas, el internet está hablando de un solo tema: el fin de la relación de más de 3 años entre Rosalía y Rauw Alejandro. Los artistas que se juraron amor hace unos meses e hicieron oficial su compromiso, hoy viven caminos separados.

Foto: redes

Lo más doloroso aún vino cuando se habló de una supuesta infidelidad de parte del cantante puertorriqueño. El rumor de engaño nació después de que la usuaria @julianagarciaec contará en Twitter sobre una modelo que era súper fan de Alejandro y habría tenido un encuentro amoroso con él. Valeria Duque era la modelo en cuestión y había sido señalada como la razón por la que la relación de Rosalía y Alejandro había llegado a su fin.

Con ninguna prueba de por medio, los comentarios de los fanáticos siguieron atacando al artista latino hasta ahora que Rauw ha decidido ponerle fin a las especulaciones. A través de un extenso texto compartido en sus historias de Instagram, el rapero inicia dirigiéndose a sus seguidores.





“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, comenzó el mensaje.

Foto: Getty Images

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad” , sentenció.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, culminó.

Por su parte, la cantante española compartió un misterioso mensaje en una reciente publicación de Instagram. En medio del agradecimiento hacia sus fans por su exitosa gira mundial, la catalana escribió “Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar”.